Lucian Bode: ”Nimeni nu este de neînlocuit, inclusiv Raed Arafat!”

Întrebat ce părere are despre declarația lui Rareș Bogdan care a spus, cu privire la șeful DSU, Raed Arafat, că nimeni nu este de neînlocuit, Lucian Bode a declarat că acesta este adevărul, ”că nimeni nu este de neînlocuit, mă refer inclusiv la ministrul Bode, inclusiv la secretarul de stat Arafat”.

”Comentez partea a doua a declarației lui Rareș Bogdan. Nimeni nu este de neînlocuit, mă refer inclusiv la ministrul Bode, inclusiv la secretarul de stat Arafat. Dar, legat de ”Foișor”, sigur că nu o să intru în chestiuni care nu mă vizează ca și responsabilitate. Dar, ca simplu cetățean, am văzut și eu ce ați văzut și voi cu toții. Că modul în care a fost organizată externarea pacienților în seara zilei de vineri, nu a fost deloc în regulă.

Mutarea pacienților nu a hotărât-o nici Ministerul Sănătății, nici DSU. Medicul curant spune dacă pacientul este transferat în altă unitate spitalicească sau este externat. Totodată, de comun acord, medic-pacient, hotărăsc cum anume se face externarea. Și am văzut acea imagine care ne-a șocat pe toți când am văzut că un pacient este introdus în portbagajul unei mașini a aparținătorilor. Și am întrebat ce se întâmplă. Și am înțeles că medicul curant, împreună cu pacientul și cu familia pacientului, au hotărât, pentru că au aranjat totul astfel încât acesta să fie transportat în mașina personală, de comun acord au hotărât să facă acest lucru.

Era absolut la îndemâna celor care au realizat aceste externări să ia o ambulanță, să intre în curte câte o ambulanță pentru fiecare pacient și să fie externat”, a declarat Bode.

”Eu niciodată nu aș fi lăsat pacienții, în miez de noapte, să fie traumatizați, până la urmă, pentru că ce s-a întâmplat acolo, proteste, protestatari... nu a fost deloc în regulă în primul rând pentru pacienți”, a mai spus ministrul de Interne.

Întrebat dacă ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, ar trebui să își dea demisia după tot acest scandal, Lucian Bode a afirmat că nu poate emite astfel de opinii.

”Eu nu emit astfel de opinii în calitate de ministru, în cabinetul din care face parte și domnul Voiculescu!”.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal