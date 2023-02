Lucian N. Romașcanu, despre deschiderea Capitalei Culturii: "Felicitări tuturor pentru munca lor excepțională"

Partidul Social Democrat (PSD) a tranmis pe rețelele de socializare un mesaj al ministrului Culturii, Lucian N. Romașcanu, cu ocazia deschiderii Capitalei Culturii la Timișoara.

Sursa foto: Facebook/ PSD

Lucian N. Romașcanu, ministrul Culturii, a transmis felicitări tuturor persoanelor care au fost resposabile de organizarea evenimentelor ce au avut loc pentru deschiderea Capitalei Culturii la Timișoara, dar și oficialilor care sunt responsabili de "orașul de pe Bega".

"Felicitări tuturor pentru munca lor excepțională!", a transmis Lucian N. Romașcanu pe pagina de Facebook a partidului PSD.

De asemenea, ministrul Culturii a enumerat câteva dintre evenimentele care au avut loc în cadrul festivității, ca:

lansarea unei emisiuni de mărci poștale dedicate acestui an organizată de Romfilatelia

vernisajul unei expoziții, întoarcerea pentru câteva luni a lui Victor Brauner, într-un singur loc - Muzeul Național de Artă Timișoara, în România natală, organizată de Institutul français de Roumanie à Bucarest, Centre Pompidou și Art Encounters!

evenimentul oficial de lansare de la Opera Națională Română din Timișoara

Totodată, Romașcanu a susținut că în cadrul deschiderii au participat Comisarul European Adina Valean, primarul Timișoarei Dominic Fritz, președintele CJ Timiș, Alin Nica, managerul Romfilatelia, Cristina Popescu, prim-ministrul României, Nicolae Ionel Ciucă și colectivul Teatrului Național Timișoara.

Ministrul Culturii a susținut că în cadrul deschiderii Capitalei Culturii a comunicat faptul că Ministerul Culturii va sprijini "transferul de la buget a sumei de peste 160 milioane de lei pentru programe culturale și investiții în infrastructură".

"Am comunicat sprijinul Ministerul Culturii care a constat în principal în elaborarea actelor normative necesare bunei desfășurări a acestui an important (OUG 83) și în transferul de la buget a sumei de peste 160 milioane de lei pentru programe culturale și investiții în infrastructură. Am enunțat din nou importanța acțiunii tuturor autorităților în afara pozițiilor partizane, pentru a garanta succesul proiectului Timișoara Capitala Culturală Europeană", a afirmat Lucian N. Romașcanu.

Nu în ultimul rând, Romașcanu a urat succes tuturor timișorenilor pentru tot ceea ce și-au propus cu privire la proiectul din acest an.

"Urez și aici mult succes Timișoarei în acest proiect atât de important pentru oraș dar și pentru România!", a adăugat politicianul.