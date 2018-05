Ludovic Orban, anunț de ultimă oră despre moțiunea de cenzură

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat vineri, la Constanţa, că partidul va depune moţiunea de cenzură atunci când vor fi îndeplinite condiţiile optime pentru a avea numărul suficienţi de votanţi, astfel încât să fie adoptată de parlament.



"Să nu creadă Dragnea că obiectivul 'moţiunea de cenzură' este abandonat de PNL, doar că îl pregătim cu foarte multă minuţiozitate, pentru că nu avem la dispoziţie decât o singură moţiune de cenzură pe sesiunea parlamentară. Momentul în care depunem această moţiune trebuie ales cu foarte multă dibăcie, astfel încât să poţi să obţii maximum de voturi din partea unor parlamentari care nu vor face parte dintre semnatarii moţiunii", a declarat Orban.



Preşedintele PNL a mai afirmat că, din informaţiile pe care le are, sunt din ce în ce mai mulţi parlamentari ai coaliţiei nemulţumiţi de politica guvernamentală, sugerând că s-ar putea baza şi pe sprijinul lor.



"Pot să vă spun că este nemulţumire din ce în ce mai puternică în partidul de guvernământ. Există fără discuţie şi în relaţia dintre PSD şi ALDE o stare de tensiune. Sunt o mulţime de alţi parlamentari care ar putea să voteze o moţiune de cenzură pentru că îşi dau seama că România se duce în cap, lucru de care probabil le pasă foarte puţin membrilor PSD şi celor de la ALDE, doar se tem că se duc şi ei în cap, dacă îi mai ţin pe Dragnea şi pe Dăncilă", a spus Orban.



Întrebat dacă întrevede posibilitatea ca premierul să-şi înainteze demisia, liderul PNL a răspuns că este o variantă plauzibilă.



"Nu exclud această variantă. Urmărind apariţiile publice, mi se pare din ce în ce mai descumpănită, din ce în ce mai nesigură, iar a mai comis o gafă, nu mai putem ţine pasul cu viralele despre gafele doamnei Vasilica Viorica Dăncilă. Să nu stai să asculţi şi imnul celălalt?! Chiar mi se pare că asta e o regulă elementară de protocol. Plus că mi se pare foarte panicată, aşa. Şi lui Dragnea şi lui Dăncilă le cam fuge pământul de sub picioare", a susţinut Ludovic Orban.