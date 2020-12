Bogdan Chirieac explică eşecurile lui Ludovic Orban. "S-a înconjurat de analfabeţi funcţional, de persoane cu IQ foarte scăzut"

"Pragmatic, Orban a făcut ce trebuia: a demisionat din funcţia de premier. Nu putea demisiona din cea de lider de partid, în condiţiile pandemiei şi a celei mai grave crize economice din 1999 încoace. A vrut să se retragă la Camera Deputaţilor (ca preşedinte, n.r.) dar s-a lovit de insurmontabilele ambiţii ale liderului USR Dan Barna, partid de 15%.

Bogdan Chirieac: Orban cunoaşte mai multe mecanisme economice decât Cîţu şi Ciucă

Iar acum a venit pe această chestiune turnantă pragmatică, deoarece adevărul este următorul: Florin Cîţu nu are experienţa politică a unui guvern de coaliţie, generalul Ciucă, nici atât. Dacă Florin Cîţu are cunoştinţe economice, generalul Ciucă nu are astfel de cunoştinţe... Orban cunoaşte mai mult decât oricare dintre cei doi şi decât mulţi alţii.

De ce a fost guvernarea asta atât de proastă? Pentru că (Orban) s-a înconjurat de nişte oameni care n-ar trece testul PISA, de depistare a analfabetismului funcţional. Oameni cu coeficient de inteligenţă foarte scăzut...Personaje care s-au ascuns prin colţuri, ca şobolanii, să nu-i vadă presa, să nu vorbească în plublic, ca să nu sară în ochi dezacordurile şi aberaţiile pe care le rostesc. Au fost persoane total incompetente şi necarismatice, care au apărut să facă o campanie pentru PNL.

Bogdan Chirieac: Aripa anti-Orban din PNL, tot mai puternică

Am înţeles că Orban nu era lăsat să scape de aceşti indivizi, care erau sprijiniţi de organizaţiile judeţene şi care au spus că, dacă le sunt schimbaţi emisarii, nu vor mai trage pentru partid. Poate e adevărat, poate nu. Cert este că în PNL sunt două aripi, aripa Orban şi aripa anti-Orban, tot mai puternică şi îi vedem în presa lor cum se războiesc unii cu alţii. Şi deasupra lor, preşedintele Iohannis care, încă vreo doi ani, va avea o mare putere asupra lor", a estimat Chirieac.