Ludovic Orban, declarație înainte de consultările de la Cotroceni: Am hotărât echipa de negocieri. Nu o luăm în calcul pe Birchall

PNL a hotărât componența echipeide negocieri. Anunțul a fost făcut de Ludovic Orban, într-o declarație susținută înainte de întâlnirea de la Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări. De asemenea, liderul PNL infirmă zvonurile care spuneau că PNL a negociat cu Birchall pentru ministerul Justiției.

”Ce am hotărât azi în Biroul Executiv, am hotărât echipa de negociere, atât pentru nivelul instituțional cât și pentru fiecare nivel al camerei al Parlamentului. Nu am avut o discuție cu Ana Birchall, nu știu de unde a fost lansat zvonul că o vrem pentru ministerul Justiției. Din câte știu doamna Birchall e membru PSD. Nu am avut nicio discuție și nu o iau în calcul.

Suntem în momentul în care președintele României analizează în urma consultărilor, care e cea mai bună variantă. Așteptăm decizia lui. Am colabotat pentru moțiunea de cenzură, sunt convins că vom avea discuții benefice cu toate formațiunile politice pentru susținerea unei variante benefice pentru România.

De asemenea, PNL susține proiectul pentru ca primarii să fie aleși în două tururi”, a spus Orban.