Scenariu-șoc: Ludovic își dă demisia din fruntea PNL

Potrivit surselor Antena 3, după aflarea rezultatelor parțiale la alegerile parlamentare, mai multe voci din rândul liberalilor i-ar fi cerut lui Ludovic Orban demisia de la șefia Partidului Național Liberal.

Fostul premier are însă și susținători care sunt de părere că nu ar trebui să plece din fruntea partidului, ci ar trebui să rămână până ce va fi gata un nou Executiv.

Sursele Antena 3 spun însă că, imediat ce va fi gata noua formulă guvernamentală, Ludovic Orban ar pleca din fruntea Partidului Național Liberal. Lucrul acesta nu se va întâmpla însă până la momentul respectiv, pentru că, dacă Ludovic Orban ar pleca acum din fruntea PNL, imaginea partidului ar fi puternic afectată.

Ludovic Orban a anunțat, luni seară, că demisionează din funcție de premier pentru a fi demarate negocierile pentru un nou guvern.

"Am luat decizia azi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

România are nevoie de un guvern responsabil, un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României și decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar: că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să conducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta, care susțin cu claritate orientarea euro-atlantică a României și care vor să utilizeze cu adevărat toate resursele pe care le avea România la dispoziție și, de asemenea, să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români", a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban a menționat că își încheie mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă.

"Românii, alături de ceilalți cetățeni ai lumii, s-au confruntat cu o pandemie și cu o criză economică fără precedent. Am încercat să-mi fac datoria față de România și plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite. Tot ce a fost omenește posibil, atât eu, cât și colegii mei din echipa guvernamentală, am făcut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provocările cu care s-a confruntat România.

Pe 6 decembrie, românii care au participat la vot au decis componența viitorului Parlament Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Obiectivul perioadei care va urma este acela de a fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern care să ofere românilor garanția unei direcții corecte pentru România și garanția unei capacități de a utiliza toate resursele și toate oportunitățile pe care România le va avea la dispoziție în următorii patru ani", a mai spus Orban.