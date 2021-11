Ludovic Orban: "Am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură. Rămân loial românilor"

„Astăzi este pentru mine o zi crucială. O zi în care pur şi simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură. Este o decizie pe care o iau cu mare greutate pentru că în PNL am cei mai mulţi prieteni, cei mai mulţi oameni alături de care am luptat umăr la umăr, alături de care ne-am bătut să susținem ideile liberale, să oprim Ciuma Roşie să conducă România şi să oferim României șansa la o dezvoltare reală.

"Am fost obligat să aleg între a fi loial PNL şi a fi loial românilor"

Astăzi am fost obligat să aleg între a fi loial Partidului Naţional Liberal şi a fi loial cetățenilor români care ne-au acordat încrederea şi-au pus speranțele în noi, nu numai în 6 decembrie ci de-a lungul tuturor scrutinelor electorale în care eu am reprezentat PNL.

"Aproape toate lucrurile în care cred nu se mai regăsesc astăzi în PNL"

Am luat această decizie pentru că societatea, relațiile interumane nu pot să se bazeze decât pe valori, pe principii, pe percepte morale care permit oamenilor să se asocieze, să comunice, să se respecte unul pe celălalt şi, mai ales, să respecte ceea ce promit. Aproape toate lucrurile în care cred nu se mai regăsesc astăzi, mai ales în conducerea PNL.

Din păcate, încetul cu încetul şi-au făcut loc toate lucrurile pe care le-am detestat, minciuna, trădarea, hoția, prostia, lașitatea slugărnicia, lenea, lipsa de responsabilitate politică. Ăstea sunt regulile după care se ghidează acțiunea politică, mai ales a găștii demolatoare care a confiscat PNL", a spus Ludovic Orban.

