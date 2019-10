Ludovic Orban, după eșecul negocierilor cu Victor Ponta: Mie mi s-a părut că ne-am înțeles. Cred că e necesar un acord pentru anticipate

Negocieri eşuate între Ludovic Orban şi Victor Ponta. Nici vorbă să votăm Guvernul, spune preşedintele ProRomânia, care afirmă că obiectivul său e să reconstruiască Stânga din România. Șeful PNL a susținut că e necesar un acord pentru anticipate.

”Mi s-a părut că ne-am înțeles. Că România are nevoie de un guvern, de un guvern care să asigure stabilitate, să rezolve marile probleme cu care România se confruntă. A fost o discuție pozitivă, în care am depășit puncte de diferență. Am încredere că până la final ne vom înțelege. Am discutat puncte în care ne-am înțeles. I-am readus aminte partenerului de discuție că PNL a formulat un amendament la Legea Bugetului de Stat.

Suntem deschiși pentru o discuție privitoare la posibilitatea organizării de alegeri anticipate, prin care formațiunile politice care se înțeleg să dețină jumătate din Parlament, astfel încât să avem garanția că nu aruncăm țara în criză fără să fim siguri că investirea a două guverne succesive va fi respinsă astfel încât să se creeze condițiile constituționale pentru anticipate”, a spus Orban.