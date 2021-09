Orban, ironii la adresa lui Florin Cîțu: "Vă rog, salvați Partidul Național Liberal”

„Lumea ne va judeca în 2024 după cum guvernăm. Dacă avem capacitatea să ne atingem obiectivele promise românilor putem merge cu fruntea sus și avem speranța că putem câștiga alegerile. Eu nu am spus niciodată în campanie că voi asigura o campanie de opt ani...

Sigur, cred că s-a greșit unitatea de măsură în discurs. Era vorba de opt luni, nu de opt ani. Nu am această aroganță. Nu am spus în campanie că am tranșat congresul în cadrul unei moțiuni de cenzură în care în spatele tău era cel care te apăra”, a spus Ludovic Orban.

Liderul PNL a subliniat că „trudește” în mișcarea liberală de peste 30 de ani.

„M-am luptat să promovez ideile liberale, să-i coving pe oameni că liberalismul e soluția pentru dezvoltarea României. În ultimii patru ani vă spun câte zile de concediu am avut. În primul an de mandat am avut o zi și jumătate, în al doilea an trei zile și jumătate, în al treilea an am avut două zile și jumătate și în ultimul an de mandat nu am avut nicio zi de concediu.

Nu vreau să vă spun numărul de duminici petrecute la muncă pentru binele public și pentru PNL și cam care e ora de trezire și care e ora de culcare. În perioada guvernării nici nu știu dacă am avut o medie de trei ore și jumătate pe noapte dormite”, a arătat Ludovic Orban.

Acesta le-a mai transmis liberalilor prahoveni și un apel: „Congresul din 25 septembrie nu e un congres oarecare. Vă rog, salvați Partidul Național Liberal”.

