Ludovic Orban, replică pentru Florin Cîțu după afirmaţia că este dictatură în PNL: "Am fost sac de box"

Întrebat ce părere are despre afirmația lui Florin Cîțu care a spus că PNL este condus într-un mod dictatorial, Ludovic Orban a ripostat spunând că este o glumă. El a subliniat că în puține perioade partidul a fost mai democratic şi dă dovadă afirmațiile colegilor care au rămas nepedepsite.

„Pentru mine democrația este fundamentală și în societate, și în partid. Cred că în puține perioade PNL a fost mai democratic decât în perioada în care am condus eu partidul. Dovada cea mai bună este că se pot exprima în felul acesta și nimeni nu pățește nimic. Am fost sac de box pentru mulți dintre colegii mei și am mers mai departe și am condus partidul în mod democratic”, a spus Ludovic Orban.

Florin Cîțu, care candidează împotriva lui Ludovic Orban la șefia PNL, a avut luni o declaraţie controversată afirmând că în PNL nu mai este liberalism, ci dictatură, pentru că „așa am ajuns în Partidul Național Liberal, să îți fie teamă să ai o opțiune, să îți fie teamă să spui public că vrei să ai o opțiune, opțiunea ta”.

”Așa am ajuns în Partidul Național Liberal, să îți fie teamă să ai o opțiune, să îți fie teamă să spui public că vrei să ai o opțiune, opțiunea ta. Asta nu este liberalism, asta e dictatură. Dragi colegi, voi toți sunteți pentru mine, indiferent de opțiune, colegii mei”, a declarat Florin Cîțu printre ropotele de aplauze din sală.

Congresul PNL va avea loc în 25 septembrie 2021.

