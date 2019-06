Ludovic Orban: „Violeta Alexandru - omul potrivit să producă o schimbare la faţă a PNL în Bucureşti”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, marţi, că Biroul Executiv al liberalilor a decis, la propunerea sa, desemnarea Violetei Alexandru preşedinte interimar al PNL Bucureşti, arătând că "este omul potrivit să producă o schimbare la faţă" la această filială a liberalilor.



"Am decis desemnarea preşedintelui interimar al PNL Bucureşti, în persoana Violetei Alexandru. Violeta Alexandru este propunerea care a fost formulată de mine ca preşedinte al partidului, în baza deciziei luate de BPN care m-a mandatat să formulez propuneri pentru conducerile interimare pe Bucureşti. (...) Urmează ca până săptămâna viitoare, împreună cu preşedintele interimar al PNL Bucureşti, să formulăm propuneri pentru preşedinţii de sectoare, iar peste încă o săptămână să putem să validăm în Biroul Politic Naţional conducerile interimare în ansamblul lor, conducerea interimară la nivel de Bucureşti, birourile interimare la nivelul fiecărui sector", a spus Orban la finalul şedinţei Biroului executiv al PNL.



El a arătat că Violeta Alexandru este un om cu o carieră "extrem de serioasă".



"Am considerat că Violeta Alexandru este omul potrivit să producă o schimbare la faţă a PNL în Bucureşti. Este o persoană extrem de serioasă, extrem de bine pregătită profesional, profund ataşată valorilor democraţiei, cu activitate laborioasă atât în societatea civilă, cât şi în administraţie şi o persoană care are capacitatea să recredibilizeze PNL şi să construiască temeinic PNL în Bucureşti", a spus Orban.



Orban a amintit că BPN al PNL l-a mandatat să formuleze propunerile pentru conducerile interimare la nivelul Bucureştiului şi sectoarelor.



"Nu este o propunere care să aibă vreo legătură cu Rareş Bogdan. (...) Nu poate cineva să fie pus într-o funcţie dacă nu are dorinţa respectivă sau dacă există alte discuţii. Povestea cu Rareş Bogdan preşedinte PNL Bucureşti este o poveste care a fost spusă numai de unii. (...) Eu am avut discuţii cu Rareş Bogdan încă de intrarea lui Rareş Bogdan în PNL şi avem o comunicare constantă, permanentă şi orice pas ulterior pe care îl vom face îl vom face de comun acord, iar acest pas este gândit în momentul de faţă şi îl vom anunţa în curând", a spus Orban, arătând că, dacă ar fi avut vreun reproş la adresa lui Rareş Bogdan, l-ar fi formulat.



Violeta Alexandru s-a arătat încrezătoare că va putea reconstrui filiala PNL Bucureşti şi a indicat obiectivele pe care le are.



"Este o încredere în capacitatea mea de a construi o echipă în jurul următoarelor două principii: toleranţă zero faţă de PSD în ceea ce priveşte abuzurile şi modul în care risipesc banii publici, vom face o opoziţie cu mai puţină vorbă şi cu fapte şi cu decizii; deschiderea partidului către societate, către toţi cei care sunt oameni activi şi care doresc să vină în acest proiect de reconstrucţie şi de formare a unei echipe credibile şi cu soluţii şi valorizare a membrilor noştri, a colegilor noştri care, dintr-un motiv sau altul, nu şi-au găsit cea mai bună formă de a-şi pune în valoare ideile. (...) Îmi asum reconstrucţia echipei şi îmi asum să venim în faţa oamenilor cu un proiect în care să creadă. (...) Niciun coleg să nu creadă că sunt în această poziţie pentru a plăti poliţe sau pentru a declanşa un război, nici vorbă. Sunt omul care cheamă alături pe toţi cei care vor să facă treabă în Bucureşti şi acest lucru se va vedea", a spus ea.



Întrebată dacă va propune excluderea din partid în cazul în care consilierii municipali şi locali vor vota cu PSD împotriva voinţei politice a PNL, preşedintele interimar al PNL Bucureşti a precizat că fiecare situaţie va fi analizată cu atenţie.



"Sunt un om ferm, dar sunt un om care ia decizii mai puţin la emoţie, cât pe argumente foarte concrete", a arătat Violeta Alexandru.