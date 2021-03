Mădălin Borş, vicepreşedintele PSD Teleorman: "Guvernul actual nu serveşte toţi românii"

"Guvernul Cîțu a înțeles că este for executiv și își ia partea de execuție ad-literam: execută consumatorii vulnerabili. Guvernul a reușit să politizeze până și căldura din locuințele oamenilor, este incredibil.

Suntem martorii unei incompetențe trans-ministeriale, una care ajunge în Parlament prost scrisă și interpretată. După ce a trenat prin ministere și pe mesele unor demnitari vremelnici, proiectul de lege intră în avizarea guvernului cu greșeli majore.

Avem o lege care definește o categorie vulnerabilă și reglementează un cadru legal pentru aceștia. Bun. Cum o face? Spune că intră în vigoare de pe 22 septembrie 2022. Adică nu din această toamnă, aproape ca blestemă românii săraci la încă o iarnă de frig. Noi suntem în 2021, pentru aducerea lor aminte!

După ce proiectul stipulează că prezenta lege intră în vigoare peste un an, conform actului de pe site-ul Guvernului, tot în același text este scris că un singur articol intră în vigoare în 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial (Art. 45).

Articolul 45 spune că se elaborează și normele de metodologice pentru această lege la doamna Turcan, dar tot pentru septembrie 2022. Practic repetă greșeala, iar românii vor aștepta în frig un an in plus cât timp angajații dânsei se mai lămuresc cu energia.

Mă întreb sincer, un an așteaptă românii în frig ca să ce? Să-și tragă ei, PNL, USR PLUS ȘI UDMR sforile? Nu sunt bani și autoritățile acoperă asta? Tocmai am trecut peste o iarnă destul de grea.

De ce este nevoie de un an de zile pentru elaborarea unor norme metodologice? Se dă legea la consumatorii vulnerabili ca s-o ardă în sobe iarna următoare? Cât de cinici putem să fim cu cei mai săraci dintre noi?", se arată în declaraţia de presă a vicepreşedintelui PSD Teleorman.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal