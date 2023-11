Marcel Ciolacu: "100 de km de autostradă și drum expres date în folosință anul acesta, 250 km anul viitor"

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, astăzi, că în acest an vor fi dați în folosință 100 de kilometri de autostradă și drum expres, iar anul viitor încă 250 de kilometri.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

"Acum un an am fost tot la Buzău și am semnat primul lot din cele 13, care constituie Autostrada A7, mult primisa Autostradă a Moldovei. Echipa coordonată de ministrul Sorin Grindeanu a reușit nu numai să deblocheze toate licitațiile și să le încheie astăzi (miercuri - n.r.), în ceea ce privește ultimul lot, dar a reușit ca toate să fie în derulare și în execuție în acest moment. Din informațiile mele, doar la lotul 2 este o anumită întârziere, unde unul dintre participanți a și anunțat că va încerca să recupereze decalajul, în rest pe toate loturile constructorii implicați sunt în termenele asumate și chiar le-au depășit”, a spus, astăzi, Marcel Ciolacu.

Acesta a spus că anul acesta vor fi semnate contracte pentru încă 60 de kilometri de autostradă și vor fi dați în folosință 100 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres.

"Mă bucur că am reușit să deblocăm infrastructura mare, toată autostrada Moldovei este prinsă în PNRR și, din cifrele pe care le am eu, anul viitor o să finalizăm aproape 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Este după recordul de a avea prima mie de kilometri în anul acesta, să finalizăm 100 de kilometri, și anul viitor 250 kilometri, începem să ne ridicăm la așteptările românilor în ceea ce privește infrastructura", a adăugat premierul.