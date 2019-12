Marcel Ciolacu a anunțat că Congresul PSD va avea loc până pe 29 februarie. Primarii de mari municipii, invitați la următorul CEx

Congresul PSD va avea loc până la data de 29 februarie, urmând să se decidă dacă acesta va fi unul extraordinar sau ordinar, a anunţat luni preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, la finalul Biroului Permanent Naţional al PSD.



Totodată, BPN al PSD a decis că la reuniunile Comitetului Executiv Naţional vor fi invitaţi primarii de mari municipii şi preşedinţii de Consilii judeţene.



"Congresul este clar stabilit până pe data de 29 februarie, această dată nu va fi depăşită. Am stabilit o formulă de calcul a delegaţiilor şi, până săptămâna viitoare, va fi înaintată Biroului Permanent Naţional în forma supusă votului Comitetului Executiv. Am decis ca viitorul CEx să aibă invitaţi şi toţi primarii de mari municipii şi preşedinţii de CJ, şi nu în ultimul rând am luat în discuţie dacă Congresul este unul extraordinar sau ordinar. Aşteptăm şi un punct de vedere al juriştilor şi, în funcţie de acest punct de vedere, vom hotărî cum va fi Congresul din februarie", a precizat Ciolacu