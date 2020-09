Marcel Ciolacu a mers în teritoriu să susţină candidaţii PSD la alegerile locale

Astfel, speră liderul PSD, să convingă oamenii că cei propuși de partidul său pentru primării sau consilii județene sunt oameni de bună credință care merită voturile lor.

Marcel Ciolacu a început un turneu electoral in campania pentru locale și prima oprire a fost in regiunea Moldovei. Ieri a fost la Vaslui, unde s-a văzut doar cu activul de partid și sâmbătă și duminica, in județele Suceava, Botoșani și Iași. E însoțit de Paul Stanescu, secretarul general al PSD, și de Vasile Dancu, președintele Consiliului Național.

”Am fost prima data la Vaslui pt ca îl respect pe Buzatu și la Suceava apoi pt ca a fost cel mai lovit. Vom câștiga alegerile in Moldova și vom avea cel mai mare numar de primari. Vom fi primul partid” a spus Ciolacu.



După Piata Centrală din Fata catedralei, membrii PSD s-au deplasat la Spitalul din Fălticeni, a cărui construcție a fost reînceputa din 2012. Spitalul este finalizat in proporție de peste 90%. Primarul povesteste ca s-a împrumutat acum pentru finalizarea investiției. Ciolacu a promis ca va face modificare la proiectul rectificării și ca le va aloca bani in Parlament pentru finalizarea investiției. Fălticeni se afla la mai puțin de 30 de km de Suceava, iar acest spital ar fi putut sa fie o mina de aur in perioada stării de urgentă, dacă ar fi fost funcțional. Ar fi putut sa vina in sprijin și sa nu aglomereze Spitalul județean. Managerul Sputalului spune ca a venit sa vadă spitalul generalul Oprea, cel care a condus spitalul județean in timpul crizei de la Suceava.