Marcel Ciolacu: ”Ce să fac? Tot timpul să am dreptate? Câteodată obosești să ai dreptate!”

Jurnalist: Referitor la modificările fiscale, am văzut că au fost câteva dezbateri, s-a cerut inclusiv părerea reprezentanților oamenilor de afaceri, însă aceștia au fost nemulțumiți. În special din cauza faptului că sunt împovărați în continuare iar companiile mari rămân fără a fi impozitate.

Marcel Ciolacu: Ce să fac? Tot timpul să am dreptate? Cum am avut și cu irigațiile? Și cu marile companii? Câteodată obosești să ai dreptate. În acest moment statul român trebuie să își facă treaba. În primul rând, nu s-au mărit taxele. S-au scos niște excepții din Codul Fiscal, lucru prevăzut în PNRR. Și am văzut că și ceilalți auditori financiari externi au venit cu aceeași soluție. În primul rând, România să înceapă digitalizarea și să înceapă să scoată din excepțiile respective. În momentul acesta este rândul Statului Român să aibă o colectare mai bună și să înceapă digitalizarea. Pe urmă, ce va fi aplicat de la 1 ianuarie din modificări vom vedea la 1 ianuarie.