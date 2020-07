Marcel Ciolacu, acuzații-bombă: PSD Ilfov e controlat de interlopi!

"Voi propune în CEx de săptămâna aceasta dizolvarea acestei organizații, chiar dacă suntem în prag de alegeri. Sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo să fim pregătiți și la Ilfov de alegeri. Este inadmisibil așa ceva.

"Nu am crezut așa ceva!"

Am aflat și eu din presă. Nu am crezut așa ceva. Am avut o discuție cu președintele organizației acum aproximativ o lună de zile. I-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă și chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcția de secretar executiv”, a spus Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că a mai comunicat în ultima perioadă cu președintele filialei.

„Joi vom avea un CEx și voi propunere dizolvarea organizației și numirea unei echipe interimare la Ilfov”, a subliniat președintele interimar al PSD.