Marcel Ciolacu despre candidatura lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale: "Nu cred în ciorbe reîncălzite"

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat posibila candidatură a lui Geoană la alegerile prezidențiale spunând nu crede în ciorbe reîncălzite.

Sursa foto: Hepta I Mediafax Foto / Valentina Sarosi

Declarațiile au fost făcute joi, la Europa FM. Marcel Ciolacu a ironizat sondajele de opinie și a spus că discuțiile despre candidați sunt premature.

"Foarte bine, să candideze toată lumea, nu mai are rost să facem alegeri, m-am uitat în sondaje, am văzut că deja sunt câștigate. (...) Este prematură discuția, domnul Geoană este la NATO, are o misiune de îndeplinit, eu n-am nicio problemă, trăim într-o democrație”, a explicat Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că partidul pe care îl conduce are nevoie de un alt candidat.

"Partidul va decide. Aș vedea un om mai de stângă, mai aplicat și aflat în vâltoarea din România, nu cred în ciorbe reîncălzite”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Șeful PSD a comentat și varianta ca partidele de la guvernare să aibă un candidat comun.

"E o abordare politică”, a precizat liderul PSD care nu a spus când va fi luată decizia privind numele candidatului.