Marcel Ciolacu dă ultimatum: Depunem moțiune de cenzură! Ce condiții impune

”Noi am votat Legea Carantinării. Dacă vor fi abuzuri la aplicare, am anunțat clar, vom depune moțiune de cenzură. Mai ales după ultimele evenimente și ultimele bâlbâieli ale Guvernului. Vorbim despre abuzuri în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Nu trebuie să fi un doctor în drept să îți dai seama că decizia CCR e una predictibilă. Nu poți prin ordin de ministru sau HG să restrângi drepturi cetățenești. De când Avocatul Poporului a sesizat CCR, ei, de a doua zi trebuiau să vină cu o colaborare și nu au vrut. Sunt incompetenți. Lasă România fără cadru legislativ. Vom veni cu o moțiune de cenzură.”, a spus Ciolacu.

Cifrele Guvernului sunt reale. Acela e numărul real de infectări

””Cifrele sunt reale. Manipularea de la început a dus la o lipsă de credibilitate a Guvernului în gestionarea pandemiei. Poți minți și prin omisine. Nu ei fac toate testările, românii se duc la privat și se testează. Ei vin și spun acum că sunt 20 de mii de teste sunt făcute de ei. Românii merg și se testează singur. De ce nu am testat de la început? Și eu am zis de la început să testăm. Ei au vrut să demonstreze că gestioneze foarte bine situația. Și Iohannis a venit cu schițe să arate ce bine face PNL treaba. Suntem țară roșie în toată Europa.După ce că am fost izolați în case acum suntem și de Europa.”, a adăugat liderul PSD.