Marcel Ciolacu, de Ziua Aviației: ”Ca fiu al unui pilot militar am fost onorat și profund emoționat”

”Ca fiu al unui pilot militar am fost onorat și profund emoționat să am o intervenție publică astăzi la ceremonia oficială de sărbătorire a Zilei Aviației României și a Forțelor Aeriene. Am crescut privindu-i pe aviatori drept eroii copilăriei mele și mărturisesc că așa au rămas până astăzi!

Mai ales în actuala situație geopolitică, cu un război absurd la granițele României, despre care nimeni nu știe când va înceta, rolul aviatorilor noștri a devenit mai important ca oricând. Suntem un avanpost strategic al Alianței Nord-Atlantice. Operațiunile de poliție aeriană, la care piloții noștri participă alături de avioane ale altor țări NATO, au un rol esențial în a descuraja orice potențiale provocări ale forțelor ruse.

Astăzi, în timp ce priveam aparatele ce survolau Capitala, am retrăit o parte din emoțiile și bucuria pe care le-am simțit de fiecare dată în copilărie, când mergeam să-l văd pe tata zburând.

De aceea, cu gândul la toți aviatorii țării, le transmit un mesaj sincer, din inima unui fiu de pilot: să aveți cerul permanent senin și certitudinea că zburați și pe aripile gândurilor bune, venite din sufletele a milioane de români”, a transmis Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.