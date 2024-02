Marcel Ciolacu: "Demisionez din funcţie dacă pierd alegerile"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că va demisiona din funcţie dacă va pierde alegerile, iar preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a punctat că nu demisia din funcţie primează, ci rolul liderilor coaliţiei este acela de a mobiliza activul de partid şi electoratul.

Cei doi copreşedinţi ai coaliţiei de guvernare au fost întrebaţi, într-o conferinţă de presă la Parlament, dacă demisionează de la şefia partidelor pe care le conduc în cazul în care alianţa PSD-PNL nu va obţine un scor de 50% la alegerile comasate, europarlamentare şi locale.

"Eu o să demisionez dacă pierd alegerile, momentan nu am pierdut niciun rând de alegeri. Vă rog frumos, nu-mi deranjaţi creşterea, chiar am fost singurul politician care a ieşit şi şi-a asumat, apoi au ieşit zeci de consultanţi, zeci de analişti politici care au zis că am făcut cea mai mare greşeală. Îmi asum în continuare acelaşi lucru, vom câştiga alegerile", a afirmat Marcel Ciolacu.