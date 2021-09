Marcel Ciolacu: ”Îi felicit pe cei de la AUR că s-au folosit de USR”

„Vedem cu toții astăzi cum arată România normală a domnului Iohannis. Avem o criză economică majoră, o criză sanitară, iar acum USR și PNL au provocat și o criză politică fără precedent. Nu au eliminat pensiile speciale, nu au adoptat fără penali în funcții publice și-au bătut joc de vaccinare și România a ajuns de râsul Europei. În schimb au adus cea mai mare datorie externă din istoria României, au generat cea mai mare inflație, au determinat cele mai mari scumpiri la gaze, energie, alimente și medicamente. Au prăbușit moneda națională. Au cel mai haotic plan de reluare a școlilor, care va duce din nou la educația online.”, a transmis Marcel Ciolacu în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul PSD susține că partidul pe care îl conduce nu a primit textul moțiunii de cenzură inițiată de cele două partide.

„Încă de joi PSD a prezentat public moțiunea de cenzură, am arătat și 157 de semnături legale. Am invitat atunci USR-PLUS și AUR să discutăm pe marginea textului și să depunem împreună o moțiune. USR-PLUS au ales însă o alianță cu AUR și cu aroganța specifică nu au dat niciun semn. Nu au făcut nici măcar gestul minim de a ne transmite textul moțiunii. Chiar îi felicit pe cei de la AUR că s-au folosit de USR pentru a-și crește vizibilitatea publică. Acum creatorii acestei crize ar dori ca PSD să decidă cine câștigă între USR și PNL. Eventual tot PSD să stabilească și cine câștigă congresele de la PNL sau USR. Prioritatea lor nu este rezolvarea crizei politice. USR-PLUS a anunțat deja că rămâne în guvern. (...) Am văzut că nici președintele Iohannis nu își dorește adevărata stopare a acestei crize. (...) Iohannis trebuia să recunoască public că opera sa, coaliția pierzătorilor, este un eșec.”

