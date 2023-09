Marcel Ciolacu la Bruxelles | Acordul obţinut de premier după întâlnirea cu Charles Michel, preşedintele Consiliului European

La întâlnirea cu preşedintele Consiliului European, Marcel Ciolacu a discutat despre aderarea României la Schengen, dar şi despre depăşirea deficitului bugetar. Potrivit unor surse, preşedintele CE i-a transmis premierului că România are suportul deplin pentru aderarea la Spaţiul Schengen şi a precizat, de asemenea, şi faptul că este nevoie de această susţinere europeană pentru ca în România să fie combătut euroscepticismul.

Prin urmare, Charles Michel l-a asigurat pe Marcel Ciolacu de sprijinul Consiliului European în toate aceste demersuri pe care România le face pentru a fi membră a spaţiului de liberă circulaţie.

În ceea ce priveşte depăşirea deficitului bugetar, există un aspect care a fost discutat la această întâlnire ce a avut la sediul Consiliului European, ocazie cu care, potrivit unor surse, Charles Michel i-a promit lui Marcel Ciolacu că va sprijini aceste argumente ale României prin care ţara noastră vrea să evite o sancţionare pentru faptul că a depăşit deficitul bugetar.

Printre argumentele care vor ajunge pe masa Comisiei Europene se numără şi cele care vizează cheltuielile suplimentare făcute de România cu sprijinirea refugiaţilor ucraineni, majorarea bugetului alocat pentru înarmare, dar şi implicarea României în combaterea creşterii preţului la energie.

Charles Michel i-a transmis lui Marcel Ciolacu că sprijină aceste argumente în cadrul negocierilor de astăzi ce vor fi purtate cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cât şi cu coordonatorul PNRR, Celine Gauer.

La întâlnire, Marcel Ciolacu va încerca să renegocieze deficitul bugetar, dar şi reformele importante din PNRR. În funcţie de cum decurg aceste negocieri, am putea să vedem şi care vor fi taxele şi impozitele noi pe care românii le vor avea de plătit, taxe pentru care premierul a spus că va merge cu mandatul pe masă în Parlament şi le va adopta prin angajarea răspunderii.

Constructive exchange of view with @eucopresident Charles MICHEL on t/ situation in t/ Black Sea, t/ challenges faced by Romania, #Schengen integration, Republic of Moldova & Ukraine. Romania supports t/ EU enlargement & t/ need for more ?? solidarity with frontline countries. pic.twitter.com/OjcMRqUGnI