Marcel Ciolacu, despre listă comună a PSD cu PNL la alegerile din 2024: "Nu s-a discutat niciodată de Blocul Democratic"

"Nu s-a discutat niciodată de Blocul Democratic", a declarat, astăzi, premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD. El afirmă că nu este luată o decizie referitoare la posibila participare a PSD și PNL pe liste comune la alegerile din 2024.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

"Discuțiile politice sunt în fiecare zi, fiindcă sunt om politic. Eu am spus foarte clar că, din punctul meu de vedere, această coaliție poate să funcționeze și după anul 2024. Nu s-a discutat niciodată de Blocul Democratic. Nu am auzit. Vă dau cuvântul meu de onoare că nu am vorbit eu, Nicolae Ciucă, Stănescu, Bode, nimeni nu a vorbit vreodată de vreun bloc democratic", a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul social-democrat afirmă că oamenii politici "discută scenarii".

Citeşte şi: Marcel Ciolacu respinge ideea modificării legii off-shore: "Nu am de gând"

"Mă ocup de politică și asta facem noi, discutăm scenarii, cum e mai bine pentru România. (...) Nu este luată nicio decizie", adaugă Ciolacu.

El spune că subiectul participării PNL și PSD nu a fost discutat.