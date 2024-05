Marcel Ciolacu, mesaj după ce premierul Slovaciei a fost împuşcat

"Profund șocat de veștile venite din Slovacia. Transmit gândurile mele cele mai sincere premierului slovac Robert Fico”, a scris pe platforma X Marcel Ciolacu.

Acesta susține că astfel de acte extreme "nu au nicio justificare” și că autorii trebuie trași la răspundere.

Profoundly shocked by the news coming from Slovakia. I convey my most sincere thoughts to the Slovak Prime Minister Robert Fico.

Such extreme acts have no justification and the perpetrators must be held accountable. https://t.co/meCuwRDuDu