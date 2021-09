PSD joacă tare împotriva moțiunii de cenzură USR PLUS - AUR: ”Cvorum, contra semnături!”

Mai mult decât atât, Marcel Ciolacu spune că social-democrații nu se vor implica decizional în lupta între PNL și USR PLUS, dar vor asigura cvorumul.

”A ieșit nu știu ce lider USR supărat că noi nu îi votăm moțiunea să spună că, domne, să demonstreze Ciolacu că nu e blat să voteze. Măi secăturilor, păi voi faceți un șantaj ordinar! S-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că puneați labele pe justiție... Pai ce blat să am eu cu Iohannis? Ce să îmi dea mie Iohannis? Mai mult decât mi-au dat românii? Nu am dosare penale, nu am furat! De ce să fac un blat cu Iohannis?”, a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate, la Antena 3.

Replicile dure ale șefului social democraților vin după ce liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că are o înțelegere cu președintele Klaus Ioahannis să nu voteze moțiunea de cenzură.

”Marcel Ciolacu, azi: "E pentru prima oară când aud acuzația de blat cu premierul Cîțu".

Exista o cale simplă, domnule Ciolacu, să infirmați blatul: terminați cu tergiversările și perdelele de fum, absențe în biroul permanent, moțiunea mea/a ta, semnăturile nu-s scrise cu pixul care trebuie, etc. Aduceți cei 157 de parlamentari la vot și dovediți că n-aveți sfori și comanda dublă cum se spune!”, a scris Ionuț Moșteanu pe o rețea socială.

Marcel Ciolacu, în schimb, a anunțat că PSD va vota moțiunea USR PLUS, însă există șanse ca aceasta să nu treacă la ședința Birourilor Permanente Reunite din cauza unor posibile semnături neconforme.

”Lucrurile se vor tranșa în Biroul Permanent Reunit. În cazul în care va trece de Biroul Permanent Reunit, care controlează constituționalitatea, dacă au fost respectate procedurile, vom vota această moțiune. Dar vom avea și o discuție politică. Partidul Social Democrat nu se va implica decizional în lupta între PNL și USR.

Social democrații sunt pregătiți să își depună propria moțiune de cenzură și vor încerca că obțină semnăturile celor din USR PLUS, dacă va fi nevoie.

