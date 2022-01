Marcel Ciolacu: "Ne interesează draftul ordonanței pe energie"

"Am crezut că vorbim lucruri serioase azi, nu despre Rareș Bogdan. Nu cred că Rareș Bogdan este neapărat un subiect pentru coaliție. Este prim-vicepreședinte al PNL și a transmis că această coaliție va dura un an de zile. Atunci, normal că am solicitat președinților celorlalte partide să avem o discuție, să vedem de unde sunt aceste discuții și poate dânșii știu mai multe”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a precizat că la ora 15:30, în format online, liderii formațiunilor din coaliție vor aborda subiectul Rareș Bogdan.

"Dar cel mai mult ne interesează draftul ordonanței pe energie, pentru că trebuie dată cât mai repede pentru a fi aplicabilă de la 1 februarie cu plafonarea prețurilor.

Am înțeles că premierul va veni cu acest draft și cu un calendar ca la 1 aprilie să venim cu alte măsuri pentru a stopa aceste creșteri imense la facturile românilor", adaugă Ciolacu.