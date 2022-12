De ce nu a mers Marcel Ciolacu la ceremonia organizată de Klaus Iohannis de Ziua Națională a României

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a explicat de ce nu a fost prezent la recepția dată de președintele Klaus Iohannis de Ziua Națională.

Întrebat de ce a absentat de la ceremonia organizată de Președintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Naționale a României, Marcel Ciolacu a declarat că fiecare are dreptul să își organizeze așa cum își dorește timpul liber.

„Nu este niciun semn. Eu coaliția o am cu domnul Ciucă, nu cu domnul președinte. Nu e un mesaj pentru nimeni. Fiecare are prioritățile lui... Am fost la defilare, normal, ca și președinte al Camerei (Deputaților - n.r.). Pe urmă, fiecare dintre noi timpul liber ni-l așezăm”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat de ce nu a fost prezent la recepția dată de președintele Klaus Iohannis de Ziua Națională.

Marcel Ciolacu, despre o posibilă recesiune în România: ”Trebuie să fim prevăzători!”

Președintele Camerei deputaților, Marcel Ciolacu, a vorbit, marți, și despre o posibilă recesiune în țara noastră.

”În Uniunea Europeană sunt semne de încetinire a producției. O eventuală recesiune tehnică. Este un avertisment pe care noi trebuie să îl luăm în considerare, de aceea am și avut întotdeauna dialogul cu domnul prim-ministru, Nicolae Ciucă.

Trebuie să fim prevăzători, sustenabili și predictibili pe perioada următoare. Cred că asta așteptați și dumneavoastră și așteaptă și românii”, a explicat Marcel Ciolacu.