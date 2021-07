Marcel Ciolacu: "Clotilde Armand a pierdut alegerile, conform documentelor strânse de procurori"

Mai mult, Marcel Ciolacu a precizat că, după anunțul oficial al anchetatorilor, PSD va demara acțiunea de strângere de semnături pentru convocarea unui referendum care să ducă la demiterea lui Clotilde Armand, actualul primar al Sectorului 1 din Bucureşti.

”Doamna Clotilde Armand, conform documentelor strânse de către procurori şi de către Poliţia Română, a pierdut alegerile. Din ce informaţii am eu, candidatul PSD, lăsând la o parte neregulile care induc categoric o fraudă, în acest moment, din buletinele de vot existente, din cei 1.509 saci care au fost predaţi de către Biroul Electoral de sector către tribunal, către judecătorie şi apoi predaţi la SIIJ, domnul Tudorache, candidatul PSD-ului, are peste 1.700 de voturi în plus.

„Cred în justiţie şi cred că anchetele vor fi duse la capăt”

Categoric urmează o implicare masivă în strângerea acestor semnături. Eu cred că doamna Clotilde nu este o bolşevică şi nu ţine cont de cine numără voturile, ci totuşi ţine cont de voinţa românilor şi îşi va da demisia.

Ne vom organiza cum numai PSD ştie să facă acest lucru. Aşteptăm totuşi şi oficial aceste informări. Eu cred în justiţie şi cred că o anchetă va fi dusă, chiar dacă nu e vizat un PSD-ist în acest moment, eu cred că anchetele vor fi duse până la capăt. S-a terminat dubla măsură în România”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.

