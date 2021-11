Nume grele din PSD, pe lista viitorului guvern alături de PNL

Liderul PSD a mai precizat că profesorul Alexandru Rafila va fi susținut pentru funcția de ministru al Sănătății.

”S-a discutat de domnul Rafila. Din punctul meu de vedere e cel mai îndreptățit să preia acum Ministerul Sănătății.

Colegii cer ca prima linie a partidului, oamenii cu cea mai bună expertiză, și Mihai Tudose și Sorin Grindeanu au fost prim-miniștri, Rafila e un specialist, și domnul Dâncu a fost vice-premier, a condus ministerul Dezvoltării, are o experiență și doamna Gabriela Firea și în administrativ, în primul rând, dar eu o să solicit colegilor să mergem cu prima linie în acest moment dificil”, a declarat Marcel Ciolacu la Sinteza Zilei.

Marcel Ciolacu, detalii din culisele negocierilor cu PNL şi UDMR: "Este un moment dificil pentru România. Am cerut o discuţie serioasă"

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a explicat cum au decurs negocierile cu PNL, UDMR şi minorități în vederea creării unei majorități parlamentare. „Este un moment dificil prin care trece România. Am cerut o discuție serioasă. Cred că am depășit tot acel Bonjour", a spus liderul social democrat.

Marcel Ciolacu a subliniat că în urma discuțiilor PNL, UDMR şi minorități nu se va face rabat de la principii. Liderul social democrat s-a declarat mândru de felul în care partidul a purtat discuțiile care s-au extins de la nivel central până la nivel local, acolo unde s-au conturat şi nişte soluţii, în contextul în care România trece printr-o perioadă dificilă.

Referitor la propunerea de prim ministru, Marcel Ciolacu a dezvăluit că s-a discutat ideea de rocadă la un an şi jumătate, având în vedere că mai sunt 3 ani în care o eventuală coaliţie mai poate guverna.

„Noi am luat azi o decizie în Consiliul Politic Naţional de a avea negocieri pe programul de guvernare cu cei de la PNL, UDMR şi minorități în vederea creării unei majorități. Nu am luat un vot în care PSD intră la guvernare cu PNL, UDMR şi minorități.

Sunt mândru de stabilitatea şi reponsabilitatea PSD şi de felul în acre au decurs discuțiile. Toate lumea a înțeles că este un moment de răscruce pentru România. Nu am simțit niciun coleg frustrat sau reţinut de ceea ce a fost am trecut.

Am mărit forul decizional al partidului unde sunt şi primarii de mari municipii şi președinții de consilii județene şi au vorbit fiecare de problemele care sunt administrative. Nu guvernezi ţara doar la nivel central, se guvernează şi la nivel local. Este un moment dificil prin care trece România. Am cerut o discuție serioasă. Cred că am depășit tot acel Bonjour", a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă s-a decis de la cine va fi premierul, Marcel Ciolacu a precizat că nu este o decizie luată.

„Vom ţine cont de ponderile parlamentare categoric. Nu mergem după sondaje. Luăm după rezultate.

A fost o propunere de un an şi jumătate să fie un premier PNL şi un an și jumătate să fie premier PSD. E una din soluţii. Cu certitudine nu se va mai face un guvern din fes. (...) Ca o premieră în partidul social, colegii mi-au solicitat să nu facem niciun rabat la niciun minister dacă îl vom negocia să nu mergem cu cineva care să nu fie pregătit pentru acel minister. Şi aşa va fi", a spus Marcel Ciolacu la Sinteza Zilei, subliniind că pe lista cu posibili miniștrii sunt Vasile Dîncu, Mihai Tudose, Alexandru Rafila și Gabriela Firea.

„Avem obligația faţă români să facem această coaliţie să funcționeze până în 2024"

Întrebat ceva face dacă această alianță nu va funcționa, Marcel Ciolacu a precizat:

„Cred că de noi depinde cel mai mult dacă va funcționa sau nu. Dacă se va lua această decizie suntem obligați faţă de români ca această alianță să funcționeze până în 2024".

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal