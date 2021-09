Marcel Ciolacu, reacție dură după ce doi jurnaliști au fost bătuți în timp ce filmau tăierile ilegale de păduri. ”Acesta este PNL: Marea Drujbă a lui Klaus Iohannis”

”În județul patronat de baronul liberal Flutur, mafia pădurilor terorizează oamenii și acționează ca un stat în stat!

Infractorii au, probabil, garanția că sunt protejați de la cel mai înalt nivel, și dau în cap oricui îndrăznește să-i deranjeze.

Iar colegul lui Flutur, ministrul Bode, se face că nu vede agresiunile tot mai violente ale celor care taie sistematic pădurile țării.

În guvernarea Cîțu, o gașcă fără scrupule a ajuns la putere pentru a se îmbogăți jefuind țara, în vreme ce românii care caută dreptatea sunt secerați fără milă de interlopi.

Acesta este, azi, PNL: Marea Drujbă a lui Klaus Iohannis”, scrie Marcel Ciolacu pe o rețea socială.

Fost jurnalist Antena 3, bătut în timp ce filma tăierile ilegale de păduri: ”Am pierderi de memorie!”

Cei doi jurnaliști și activistul bătuți noaptea trecută crunt, în timp ce filmau tăierile ilegale de păduri, au scăpat ca prin minune cu viață, după ce 20 de indivizi s-au năpustit asupra lor.

Radu Mocanu, fost jurnalist Antena 3, a povestit ce s-a întâmplat.

”Din păcate am avut o pierdere de memorie. Sunt câteva ore pe care nu prea mi le amintesc. Sunt doar niște frânturi de imagini care îmi vin în minte, dar nu aș ști să le leg.

Eram în zona Dornelor, într-o partidă silvică, unde un localnic urma să ne arate niște nereguli. În momentul acela se auzeau niște mașini venind pe drum. De aici mi s-a cam tăiat filmul.

M-am trezit la spital cu leziuni în zona feței și cu o presiune în zona cefei. Nu mai aveam o memorie coerentă. Din când în când îmi pierdeam fluiditatea în gândire, eram destul de confuz”, povestește Radu Mocanu.

Acesta spune că, în momentul în care, împreună cu colegii săi, au hotărât să facă filmarea, s-au gândit că ar putea apărea astfel de evenimente, dar nu de o asemenea amploare.

”Ne-am gândit și nu prea ne-am gândit. De data aceasta era vorba despre un localnic care ne ducea în zona respectivă și atunci, fiind un localnic care știe lucrurile, ne-am gândit că o să fie ok. Am subestimat și am făcut o imprudență să mergem acolo, urmând acel localnic, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Cei doi jurnaliști și activistul bătuți noaptea trecută vor depune astăzi plângere la IGPR, nu înainte de a merge la INML unde vor trece printr-o serie de controale în urma cărora vor obține certificate medico-legale.

Jurnaliști bătuți în timp ce filmau tăierile ilegale de păduri: ”M-au dezbrăcat în pielea goală și m-au trimis acasă în fundul gol!”

Bătaie cu răngi şi topoare în județul Suceava. Doi jurnaliști, Mihai Dragolea şi Radu Mocanu, şi activistul de mediu Tiberiu Boşutar au fost bătuți crunt, într-o pădure, de 20 de indivizi.

Cei trei filmau pentru un documentar internațional despre tăierile ilegale de păduri, din România.

Victimele au ajuns în stare gravă la spital, iar polițiștii au reușit să identifice o parte dintre suspecți.

Vă avertizăm că urmează informații şi imagini cu un puternic impact emoțional.

”Să vă arăt picioarele, să vedeți. Așa arata un activist miliardar ce primește bani și trăiește din donații, așa cum încearcă toată lumea sa ne acuze, să discrediteze, să amenințe. Eu nu am nimic ce pierde. Pur si simplu îmi iubesc tara”, povestește activistul, aflat în ambulanță, în drumul spre spital.

”A primit un pumn și a căzut într-o râpă și cumva asta a fost șansa noastră!”

Atacul extrem de violent a avut loc într-o pădure de pe raza comunei Coșna.

”Unul din jurnaliști nu știe cum îl cheamă, a pierdut conștiența. Noroc că de la pumni unul a căzut într-o râpă și a reușit să fugă și să anunțe la 112. Deci culmea, ma cheamă localnicii, ma îndrumă agenții economici și mă bat silvicultorii. De la politie ce sa cer? Politia nu poate trece cu procurorul de bariera păzită de zilier. Dragolea a primit un pumn și a căzut într-o râpă și cumva asta a fost șansa noastră.

Pădurarii care au fost acolo au fost de la un ocol privat”, mai povestește bărbatul.

”M-au trimis în fundul gol sa merg acasă, asta am trăit eu azi!”

Activistul Tiberiu Boşutar se teme acum pentru viaţa lui şi a familiei sale.

”M-au dezbrăcat în pielea goală și au spus că mașina rămâne acolo si m-au trimis în fundul gol sa merg acasă, asta am trăit eu azi.

Unul dintre cei care m-a bătut foarte tare a spus polițiștilor că data viitoare când dau cu ochii de Boșutar îl leagă de mașină si îl trag până îi rămâne numai piciorul”, spune el.

Atacatorii au distrus toate dovezile

Nu doar cei trei au fost bătuți cu bestialitate. Atacatorii au luat echipamentul jurnaliștilor, au scos cardul de memorie din cameră și au distrus toate dovezile.

”Au distrus echipamentul video a unor jurnaliști internaționali, care merg in teatre de război și nu au pățit nimic. În zona in care am mers eu, niște silvicultori au distrus echipamentul video al unor jurnaliști.

În afara de ”vă omorâm” eu nu am auzit nimic de la ei. Am încercat sa le spun ca nu e ok ce fac, era ”vă omorâm, va omorâm”! M-au bătut direct în față, de m-au zăpăcit”, a continuat el.

Certați de polițiști pentru că se aflau acolo

Unul dintre jurnaliștii atacați a povestit că oamenii legii chemați în ajutor i-au certat tot pe ei, pentru că se aflau pe un domeniu privat.

”Polițiștii, deși au fost sunați de Mihai, ne spuneau dar ce cautați acolo, e un ocol privat, ce cautați acolo?”, povestește Radu Mocanu.

După atac, victimele au fost duse de urgență la Spitalul Municipal din Vatra Dornei.

”Legea să-și facă treaba! Hai, oameni buni, să salvăm țara asta!”, a concluzionat activistul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal