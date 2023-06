Marcel Ciolacu: "Sunt ferm convins că vom avea o absorbție record pe exercițiul financiar trecut"

Premierul Marcel Ciolacu se declară ferm convins că România va avea o absorbție record pe exercițiul financiar trecut, 2016-2020, cu extensia de trei ani, iar acest lucru se datorează și echipei ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

"Mi-am scos tot ce mi-am asumat în programul de guvernare și am făcut o trecere în revistă cu conducerea Ministerului Transporturilor și cred că am ales corect ca prima vizită să fie la Ministerul Transporturilor, deoarece în cei un an și șapte luni de mandat ale ministrului Sorin Grindeanu, Ministerul Transporturilor a fost cel mai performant minister în ceea ce privește investițiile atât din fondurile de la bugetul de stat cât și din fondurile europene.

Sunt ferm convins că vom avea o absorbție record pe exercițiul financiar trecut, 2016-2020, cu extensia de 3 ani, acest lucru se datorează și echipei și ministrului de la Transporturi care ultima suplimentare deja au cheltuit-o și sunt ferm convins că va avea din nou discuții cu ministrul de la Fonduri, domnul Câciu, pentru o nouă suplimentare, să vedem ce nu s-a închis în acest moment", spune Marcel Ciolacu, după o întâlnire de lucru cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

De asemenea, actualul premier amintește că fondurile europene pe exercițiul financiar 2016-2020 se vor pierde după 31 decembrie.

"Nu pot decât să îl felicit pe domnul ministru și sperăm ca în următorii ani să batem și alte recorduri, recorduri de număr de kilometri de autostradă finalizați, mi se pare că recordul României este de 100 de km pe an, s-a întâmplat acest lucru. Eu sunt ferm convins, la cum îl cunosc pe domnul ministru și acum după ce am văzut cât de ambițioasă este întreaga echipă, vom depăși și acest record", adaugă Ciolacu.

Marcel Ciolacu mai spune că România se confruntă cu o mare provocare, și anume războiul din Ucraina.

"Portul Constanța a devenit cel mai important port la Marea Neagră și de fapt legătura nu numai a Ucrainei și a Caucazului și a zonei din Asia către Europa. Mai sunt porturile din Galați și Brăila. Marea provocare pe infrastructura de căi ferate, unde trebuie să intrăm într-o altă dinamică. În rest, vom avea în sfârșit Autostrada Moldovei", încheie Ciolacu.