Marcel Ciolacu: "Din punctul meu de vedere, se impune o remaniere până la sfârșitul anului"

Invitat în cadrul emisiunii "Punctul de Întâlnire" de la Antena 3, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus că din punctul său de vede se impune o remaniere guvernamentală până la finalul acestui an.

Întrebat ce miniștri ai PSD vor fi remaniați, preşedintele social-democraţilor a declarat că propunerile privind remanierea trebuie să le facă premierul.

"Depinde cum vrem să avem o abordare în politică de acum încolo. Dacă vrem să avem aceeași abordare pe care am avut-o timp de 30 de ani, care nu ne-a adus tocmai în locuri fericite și cred că nu am avut o eficiență guvernamentală pe care ne-o dorim cu toții, dar cred că abordarea corectă este cea pe care o spun eu: primul-ministru este cel care vine și face propuneri. În guvernul de coaliţie luăm deciziile în interiorul coaliţiei. Avem o monitorizare pentru fiecare ministru, atât PSD cât și PNL, la fel cum cred că o are şi primul-ministru”, a declarat Marcel Ciolacu, care a spus că Nicolae Ciucă nu i-a cerut schimbarea niciunui ministru până acum.

Întrebat dacă va exista sau nu o remaniere, preşedintele PSD a răspuns:

"Din punctul meu de vedere, se impune până la sfârșitul anului să fie o remaniere în Guvern", a spus Marcel Ciolacu, marţi, în exclusivitate la Antena 3.