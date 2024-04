Marcel Ciolacu: "Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume"

Premierul Marcel Ciolacu a spus că, dacă nu uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume.

Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

"Nu încurajez ca cel care stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel de la serviciu", a spus, luni, premierul Marcel Ciolacu.

Şeful Executivului a precizat, la Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti, că nicăieri în lume sistemul de sănătate nu poate fi ținut fără contribuții.

"Am luat o decizie în Guvern și am exceptat de la această taxă, cu alte cuvinte cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer, va avea un venit suplimentar cu această taxă, 10%", a spus Ciolacu.

El a spus că nu încurajează ca cei care stau acasă să câștige mai mult decât cei de la serviciu.

"Dacă mă uit în trecut, am pornit de la concedii medicale de 870 de milioane, a venit pandemia s-a suplimentat cu vreo 570 de milioane concediile medicale decontate de casă, ne-am trezit într-un sistem în care avem 6 miliarde concedii medicale.

Dacă ne uităm pe statistici suntem cel mai bolnav popor din lume.

La asemenea dimensiuni, dacă doriți ca eu să dau venituri mai mari celui care cu voie sau fără voia sa a răcit și stă cinci zile acasă nu am să-o fac.

Să încurajez ca cel care e răcit și stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la serviciu nu am să o fac.

Cu adevărat, pentru bolnavii cronici, pentru oncologie, pentru mame, pentru copii bolnavi, categoric cheltuielile sunt mai mari", a adăugat Marcel Ciolacu.