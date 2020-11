Marcel Ciolacu: Românii sunt mințiți! Așa procedează Guvernul ca să raporteze mai puține infectări!

"În primul rând trebuie pornită testarea. Nu poți să faci același număr de teste ca și când aveai 5.000 de infectări - acum avem aproape 10.000. Știm toți ce se întâmplă! Știm că nu raportează toate cele 200 de centre. Știe și Orban, știe și Iohannis, că sunt cei mai informați oameni din România. Știm și noi! Lucrurile acestea se află.

Se blochează sistemul STS-ului când vin raportările și depășesc 10.000, ca să nu fie peste 10.000 și să auzim poveștile cu plafonul. Au o mare problemă! Astăzi avem 196 de decese - decesele nu pot să le pitească! Nu au ce face!

Am înțeles, nu ne testezi, ca să nu fim mulți, dar cu decesele nu ai ce să faci. Am intrat în a treia săptămână în care avem peste o 1.000 de decese pe săptămână. În aceasta vom depăși acest număr de 1.000. Și tu îmi vorbești de plafon și spui că Guvernul său, ei gestionează bine această pandemie? E un dezastru! Suntem pe locul 2 la mortalitate în Europa. De asta iese și atacă PSD-ul, fiindcă nu are niciun argument favorabil", a spus Marcel Ciolacu, în interviul exclusiv acordat, marți, lui Mihai Gâdea la Sinteza zilei.