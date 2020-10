Marcel Ciolacu, un nou atac dur la adresa Guvernului: Cum oprești acest trend ascendent, cu campanie electorală?

„Când ai 6.000 de infectări pe zi, cum oprești acest trend ascendent? Cu campanie electorală? Întrebați-l pe Orban, că el este responsabil cu organizarea alegerilor", a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă este de părere că în martie situația pandemiei va fi una mai bună, Marcel Ciolacu a răspuns:

„Sunt Nostradamus? Întrebați-l pe Orban și cine sunt responsabili. Vreți ca liderul opoziției să fie responsabil cu alegerile? Este Guvern, noi am trimis o lege la promulgat, au atacat-o, au retrimis-o, o s-o trecem prin Parlament până la urmă săptămâna viitoare și vom vedea ce se întâmplă”.

Marcel Ciolacu în cheamă pe Orban la dezbatere

După ce România a înregistrat noi recorduri negative atât în privinţa numărului de cazuri de COVID în 24 de ore, 5.343 de îmbolnăviri, cât şi în privinţa deceselor (107), dar şi a persoanelor internate la ATI (861), preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a criticat dur Guvernul Orban.

Marcel Ciolacu i-a provocat pe reprezentanţii Guvernului Orban să participe la o dezbatere pe tema pandemiei.

"Specialiştii din PSD vs specialiştii PNL.Măsurile PSD pentru combaterea pandemiei vs măsurile PNL Am vorbit cu profesorul Rafila şi el este pregătit. Invităm toate televiziunile la această dezbatere, a fost mesajul preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu.

Pe listele PSD pentru alegerile parlamentare se află profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dar şi renumitul medic Adrian Streinu Cercel, director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”. Cei doi sunt printre specialiştii care au creat planul PSD de combatere a pandemiei, care se axează pe testare în masă în zonele roşii, protecţia medicilor şi achiziţionarea de echipamente medicale.