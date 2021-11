Marius Budăi, după discuțiile cu PNL: ”Am ajuns de acord că trebuie să majorăm alocații, salarii minime și pensii”

Social-democrații au propus o majorare de 11%, menită să protejeze puterea de cumpărare.

”Am ajuns de acord și pe principiul că trebuie să majorăm veniturile oamenilor, atât alocații, cât și salarii minime și pensiile. Urmează o întâlnire între specialiștii în finanțe și noi, pentru a puncta exact și pe tot ceea ce înseamnă impact bugetar, după care politicul va anunța decizia finală politică, dacă procentele sunt cele pe care le-am propus. Noi nu renunțăm la ele.

Noi am propus 11%, așa cum știți că am comunicat public. Am justificat de ce 11%, am făcut acel calcul cu inflația și cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul an cu creșterea de prețuri. (...) După întâlnirea finanțiștilor din PSD cu finanțiștii din PNL, veți afla și sursa de finanțare”, a declarat Marius Budăi.

Întrebat dacă PSD ar putea renunța la aceste majorări ale alocațiilor, pensiilor și salariului minim, Budăi a răspuns: ”PSD nu renunță la aceste majorări, pentru că avem și soluții și avem și justificări de ce solicităm acest 11%”.

Acesta a precizat că Raluca Turcan, ministrul Muncii, a propus un procent de majorare între 6 și 12%.

”Acest procent de 11% nu este de a-i îmbogăți pe părinții și bunicii noștri, este de a le apăra cât de cât puterea de cumpărare, pentru ceea ce s-a întâmplat în această perioadă cu prețurile”, a explicat Budăi.

