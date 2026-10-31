Masa organizată de ANCOM pentru o mie de persoane în Qatar, aprobată de noul guvern. Bolojan a retras-o la ultima sa ședință de Guvern

Masa organizată de ANCOM pentru o mie de persoane în Qatar, aprobată de noul guvern. Foto: Hepta

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, Hotărârea pentru susţinerea candidaturii României pentru un nou mandat la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, inclusiv organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei, pentru aproximativ 1000 de persoane. Este actul normativ pe care fostul premier Ilie Bolojan l-a retras de pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de Guvern pe care a condus-o, fiind acuzat de vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, că a sabotat cu bună ştiinţă eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o hotărâre care permite organizarea de activităţi de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (PP-26), programată să se desfăşoare la Doha, în statul Qatar, în perioada 9-27 noiembrie 2026.

Activităţile de susţinere a candidaturii României se vor realiza de către delegaţia ANCOM, configurată astfel încât să se asigure, în mod adecvat, promovarea candidaturii României. Din delegaţia ANCOM pot face parte şi reprezentanţi ai altor instituţii publice, inclusiv ai Parlamentului României.

"De asemenea, actul normativ aprobă cheltuielile pentru servicii de organizare eveniment, cu respectarea regulilor şi uzanţelor stabilite de UIT, constând în organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei, pentru aproximativ 1000 de persoane. Finanţarea cheltuielilor va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM aferent anului 2026", arată Guvernul, într-un comunicat de presă.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU/UIT) este agenţia specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, înfiinţată în anul 1865, fiind astfel şi cea mai veche dintre agenţiile specializate ONU.

În prezent, UIT numără 194 de state membre şi peste 1000 de reprezentanţi ai sectorului privat şi ai mediului academic.

În 25 octombrie, Vicepreședintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, l-a atacat dur pe fostul premier Ilie Bolojan sâmbătă, în legătură cu respingerea, în ultima lui ședință de Guvern, a unui proiect de HG pentru 200.000 pregătit de ANCOM.

Popescu a explicat, într-o postare pe Facebook, că România candidează pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26), iar acei bani trebuiau folosiți pentru a face lobby țării noastre. „În ultima ședință de Guvern a lui Bolojan, el a retras în ultimul moment de pe ordinea de zi proiectul de HG, sabotând cu bună știință eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul ITU”, a scris Popescu.

De unde a pornit totul

Fostul premier Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Digi24, că în ultima ședință de guvern, „ANCOM se pregătea să dea un tun de 200.000 de euro pentru o deplasare în țările arabe”. El explica că s-a trezit „peste noapte” cu această măsură pe ordinea de zi, însă nu a aprobat-o.

„La ultima ședință de guvern, fără să fiu anunțat, a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să «spargă», ca să folosesc un semi argou, aproape 200.000 de euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea ANCOM să fie ales în conducerea unei organizații internaționale.

Nu m-a anunțat nimeni nimic. Când am văzut un titlu care masca ceva, m-am uitat peste, și când am văzut asta, am scos de pe ordinea de zi. Pentru asta m-am trezit cu niște postări ale vicepreședintelui ANCOM, foarte deranjat că nu am dat drumul acestei cheltuieli. Probabil că noul guvern, mai înțelegător, o va lua din nou în calcul. Sper să nu-i dea drumul”, a spus Ilie Bolojan.