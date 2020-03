Membru USR, atac la Barna și Cioloș: Înseamnă că aveți control zero pe parditdele voastre!

”Eu ma astept la un minim efort de inteligenta din partea USR, PNL și PLUS sa agreeze rapid candidați comuni pentru cele 6 sectoare in Bucuresti și măcar 15 orașe mari unde are PSD primar. Ceva tactic simplu. Susținere candidat cel mai bine plasat, Pt ceilalți viceprimar și sef consiliu judetean.

Ce Dumnezeu e așa de greu fraților? Puneți-va naibii intr-o camera câteva ore. Sau pierdeți toate primăriile și județele astea, și condamnati milioane de oameni sa rămână sub PSD sau le câștigați. Ce naibii e așa de greu?

Și încă ceva. E absurd sa crezi ca local peste tot cumva magic unii oameni o sa se retragă. Însă voi de la centru puteți totuși impune ceva. Dacă nu puteți - înseamnă că aveți control zero pe partidele voastre și ma întreb ce rol mai aveți pe acolo dacă nici atât nu puteți organiza.

E clar?” a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.