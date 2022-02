Mesajul lui Dacian Cioloş la demisia din conducerea USR: "Intenţionez să susţin, ca membru, lucrurile care cred că ar trebui făcute"

"Din motivele pe care am avut ocazia să le expun în partid în aceste ultime zile, în urma votului de azi din BN asupra Programului meu ca Preşedinte, am decis să-mi depun mandatul de preşedinte al USR. Intenţionez să rămân în continuare în partid şi să susţin, ca membru, lucrurile care cred că ar trebui făcute. Vă mulţumesc pentru felul în care am lucrat împreună, vă urez mult succes şi să ne vedem cu bine. Îi urez mult succes lui ⁨Catalin Drula⁩ pentru interimatul pe care-l va prelua.", a transmis Dacian Cioloş pe reţeaua sa de socializare la scurt timp după ce a demisionat din conducerea USR.

Decizia lui Cioloş vine după ce Biroul Național al USR a respins proiectul de reformare a partidului propus de acesta, cu 14 voturi la 11. Anterior, Cioloş amenințase că își va depune mandatul dacă proiectul său nu primește susținere.

Răspunsul lui Cătălin Drulă la mesajul lui Dacian Cioloş

"Dacian Ciolos⁩, îți mulțumim pentru tot ce ai contribuit până acum la această construcție și îmi doresc să construim împreună în continuare. Voi face ce ține de mine să fim cât mai uniți, să dăm speranță oamenilor și să le oferim soluții.", a transmis Cătălin Drulă, în replică la mesajul lui Cioloş.

Potrivit surselor USR, Dacian Cioloş intenţionează să revină la şefia formaţiunii, însă la Congresul Extraordinar care ar trebui să fie organizat în perioada următoare pentru alegerea unui nou preşedinte. La acest congres, Cioloş va încerca să revină doar cu acest program de reformă şi să modifice şi statutul partidului, ceea ce deocamdată nu a reuşit.

În ceea ce priveşte interimatul lui Cătălin Drulă la şefia USR este de aşteptat ca fiecare din taberele formaţiunii să încerce să obţină supremaţia. Rămâne de văzut dacă din partea USR candidatul va fi Dan Barna sau Cătălin Drulă, dar este prematur de estimat.