Mesajul categoric transmis de Mihai Fifor pe Facebook, în urmă cu două zile

foto: Agerpres

Mihai Fifor, actualul ministru al Apărării, a fost desemnat, marți, premier interimar de către președintele Klaus Iohannis, în urma demisiei lui Mihai Tudose.

Nominalizarea vine după un scandal uriaş în PSD.

În urmă cu două zile Mihai Fifor anunța, într-un mesaj postat pe Facebook, că primarul Aradului, Gheorghe Falcă, este incapabil să gestioneze problemele orașului, în condițiile în care excedentul bugetar al anului 2017 a fost unul foarte bun.

"Si uite asa, Falca reuseste "performanta" de a incheia anul 2017 cu un excedent bugetar de peste 202 milioane de lei. Adica peste 44 de milioane de euro. Cu alte cuvinte, asa, in traducere libera, inca un an in care paguboasa administratie Falca nu reuseste sa puna in opera nici macar un singur proiect de dezvoltare a Aradului. Unul cat de mic, menit sa faca orasul sa mearga inainte si sa faca viata aradenilor un pic mai buna. Investitii zero. Peste 44 de milioane de euro necheltuiti din crasa nepricepere administrativa. Aradul are bani. Multi. Pentru ca aradenii sunt oameni gospodari. Ce nu are Aradul este o administratie care sa fie cu adevarat in stare sa gestioneze problemele orasului. Cu Falca de mai de 14 ani, Aradul a intrat intr-un nemeritat con de umbra. Pacat. Aradul merita mult mai mult", a scris Mihai Fifor, pe Facebook.