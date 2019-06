Mihai Gâdea: Acesta este jocul pe care îl face acum Dan Barna

foto: Antena 3

Mihai Gâdea a analizat, luni, la "Sinteza zilei", strategia pe care a adoptat-o liderul USR Dan Barna în ultima perioadă, după scorul foarte bun înregistrat la alegerile europarlamentare.

"Dan Barna face o chestie foarte interesantă împreună cu USR-ul: pare că ei au câștigat alegerile și își asumă victoria, chiar de pe locul 3 în alegeri. Face un lucru de asemenea interesant - vine și "joacă pe tot terenul": dă interviuri, când primește o solicitare de interviu, e acolo, vine la Antena 3 și - știu că unii s-ar putea să fie surprinși de analiza mea - face o figură bună și așa cum știu politicienii care joacă la mare și nu la mic, vine și încearcă să seducă o cât mai mare parte din public.

Nu spune lucruri care știe că i-ar putea deranja, dimpotrivă, este relaxat, onest, direct, nearogant. În această seară merge la prietenul Marius Tucă și dă interviu. Ieri a avut două intervenții telefonice, la două posturi diferite de televiziune. Și dintr-o dată încearcă să facă un 'reach' cât mai mare. În momentul în care vrea să ajungă la un număr cât mai mare de oameni are nevoie de 'reach', are nevoie să 'prindă' cât mai mulți oameni, are nevoie să vorbească cu un electorat cât mai mare ", a spus Mihai Gâdea.