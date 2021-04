Mihai Gâdea, despre reacția lui Dan Barna: "Ce am văzut este jalnic. Domnul Dan Barna face băiețisme în fața întregii țări"

Mihai Gâdea susține că USR face băiețisme, într-un moment în care țara are nevoie de management și într-un moment în care România nu mai are un ministru al Sănătății, în plină pandemie de COVID-19.

"Ce am văzut puțin mai devreme este jalnic. Domnul Dan Barna face băiețisme în fața întregii țări, în condițiile în care ne-a spus foarte clar că își asumă responsabilități.

Sunt oameni care mor. Mandatul pe care trebuia să îl preia interimar sau să nominalizeze pe altcineva de urgență pentru această funcție este în aer. La această oră, România nu are Minister al Sănătății, în plină pandemie cum le place să spună. Sunt oameni care mor, sunt oameni care în momentul de față au nevoie de soluții. E nevoie de administrație, dar USR nu știe administrație, USR știe să facă băiețisme, știu să iasă în stradă. În momentul de față este nevoie de management.

Domnul Barna spunea zilele trecute că Vlad Voiculescu nu este un diamant al managementului, dar este cel mai bun din tot ce au. Dacă el este cel mai bun, fiind în mod evident un mandat dezastruos, luni de zile în care nu a făcut nimic, (...) în momentul în care USR are posibilitatea să găsească o formulă să iasă din acest lucru intră și mai rău în colț. La această oră, România nu are Minister al Sănătății și este clar că USR nu o să iasă de la Guvernare", a explicat Mihai Gâdea, la Antena 3.

Referitor la demisia pe care USR o cere premierului Cîțu, Mihai Gâdea spune că este o încercare a partidului de a răspunde la înlăturarea din funcție a lui Vlad Voiculescu. Mai mult decât atât, realizatorul Sinteza zilei este de părere că Florin Cîțu s-a comportat ca un prim-ministru și a reacționat imediat ce a aflat din Monitorul Oficial că regulile pentru carantinarea localităților vor fi schimbate.

"Chestiunea asta că cer demisia premierului Cîțu nu este decât o încercare de a răspunde la această demitere complet justificată. Pentru prima dată, Florin Cîțu s-a comportat ca un prim-ministru. El a aflat aseară din Monitorul Oficial că doamna Andreea Moldovan și Vlad Voiculescu au schimbat complet măsurile de carantinare și indicii respectivi (...) Acest joc politic costă vieți", a spus Mihai Gâdea.

Dan Barna: Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS

Vicepremierul Dan Barna a susținut declarații de presă, după demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății.

"Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis în ședința de urgență de astăzi următoarele:

Demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîțu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliție funcțional. A luat o decizie în mod unilateral, ceea ce este împotriva spiritului în care am format această Coaliție de guvernare. De la bun început am decis să lucrăm în echipă pentru a reforma România și până azi așa au fost luate deciziile comune.

Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru.

Încă din prima zi a mandatului său, Vlad Voiculescu a început un proces de reforme pentru realizarea cărora s-a angajat întreaga coaliție, inclusiv domnul Cîțu, atunci când a primit invitația de a-și asuma rolul pe care încă îl deține", a precizat Dan Barna.

