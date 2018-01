Mihai Tudose, adevărul despre relația cu foștii șefi ai SRI George Maior și Florian Coldea

Premierul Mihai Tudose respinge ferm teza potrivit căreia ar fi controlat de serviciile secrete.

"Eu nu am tăiat porci cu nimeni pe acolo, nu am cărat sticle de vin pe acolo. Sunt instituții ale statului și dacă sunt în regulă atunci sunt în regulă. Nu sunt în regulă, haideți să le închidem! A, clar, are dublă comandă! Am o relație instituțională cu serviciile. Măcar o dată pe săptămână am obligația să interacționez. A făcut școala acolo! Jumătate sunt civili. O parte dintre ei sunt jurnaliști. Am fost prima promoție. Nu am avut o relație specială cu George Maior și Florian Coldea. Au fost cei care ne-au predat și le-m predat lucrarea. Nu înseamnă că sunt prieten, dușman cu ei. Am făcut un doctorat acolo, în securitate națională. Nu l-am făcut ca să câștig mai mult, ci pentru mine. Nu m-a racolat nimeni acolo. Cât am fost ministru al Economiei, am vorbit cu domnul Coldea de câteva ori. Nu am fost la cumetrii, la Revelioane împreună, nu am tăiat porci, nu am fost în vie", a declarat Mihai Tudose, la Sinteza Zilei.