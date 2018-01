Premierul Mihai Tudose transmite un mesaj dur Familiei Regale a României. Poate să-și ia adio de la Palatul Elisabeta. Nu îl va mai avea la dispoziție nici prin închiriere. Tudose a dezvăluit totul la Sinteza Zilei, la Antena 3.

"Astăzi în ședința de Guvern am dat aviz negativ pe proiectul de lege ca Palatul Elisabeta să fie dat pe viață Familiei Regale. Am primit o solicitare un pic ciudată de la Cancelaria Casei Regale, cu o perioadă de grație de timp de un an. Adică un an să nu plătească nimic. Adică mai stăm noi un an gratis pe-aici și apoi mai vedem. Nu merge! Ministerul Justiției a dat aviz negativ pe criteriu de neconstituționalitate. Pot să spun Regele Mihai pentru că a avut un regat. Astăzi suntem Republică. Regina nu știu cine.... E republică pe aici. Poate greșesc foarte mult. Nu mai există ceremonial de încoronare. Că nu ai jucărie. Au revendicat tot ce e de revendicat. Pa! Au luat Peleșul, cu Săvârșinul, cu niște pădurice. Au avut o epifanie? Despre ce vorbim? Care Regină acum? Că Regina a murit! A fost regina României (Ana, n.red.). Dar atât! Și Camera de Cormeț și Industrie e un ONG de importanță națională", a declarat Mihai Tudose, la Sinteza Zilei.