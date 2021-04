Mihai Tudose, atac dur la adresa Guvernului: ”Mint cu nerușinare! Au făcut o varză, asta spune și domnul președinte!

”Sunt foarte multe discuții, dar avem o realitate. De asemenea, sunt universuri paralele ale celor care trebuie să ducă acest plan la îndeplinire și să ne facă și pe noi beneficiari ai acestui plan generos, pus la cale de Uniunea Europeană. În fapt, până la urmă, acest plan va fi aprobat, că nu va fi aprobat în aprilie, va fi aprobat la anul, important e că va fi aprobat. Că nu poate funcționa tot planul european până nu sunt aprobate toate țările.

În final va fi aprobat. Doar că un termen limită există. Există 2026, termenul până la care se pot trage banii. Și acum intrăm pe o logică simplă. Dacă noi aveam planul făcut bine, puteam deja să ne apucăm să lucrăm la implementare. Dacă noi vom fi cu planul făcut foarte târziu, nu vom mai apuca să tragem banii. Atunci nu mai există niciun fel de prelungire.

Am urmărit cu mare atenție mesajul domnului președinte din dimineața aceasta. Ne-a spus că nu este o catastrofă cum spun politicienii din Opoziție.

În primul rând, secretomania de a nu ști nimeni... Planul acesta nu este al USR-ului sau al PNL-ului sau al președinției. Este planul României. Spune acolo că este redresarea României. Nu știe nimeni, nimic despre el. Nici partenerii sociali, nici partidele din opoziție, nici mass-media, nici românii, nimeni nu știe nimic de el! Absolut nimic! Spre deosebire de alte țări care au lucrat cu el pe masă. Au făcut o varză, asta spune și domnul președinte, că nu e bun, când putea să fie bun. Și mint cu nerușinare!

Ieri, în timp ce ministrul Ghinea povestea că nicio țară nu e mai avansată, șefa Europei tocmai punea pe Twitter felicitări Portugaliei căreia i s-a aprobat planul, care este foarte bun.

Ce li s-a reproșat de la Bruxelles a fost o lipsă de coerență între toate soluțiile de finanțare și, a doua chestiune, li s-a cerut la fiecare punct, pe acel plan, să aibă și o coerență fiscală și sustenabilitatea proiectului după”, a declarat fostul premier, Mihai Tudose, la Antena 3.

Mihai Tudose spunea, joi, că România riscă să piardă masiv bani europeni din cauza incompetenţei guvernamentale. Mihai Tudose mai spune că Barna şi Ghinea „se încurcă penibil” în declaraţii după ce Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a fost întors la Bucureşti.

”Marele Plan sau cum “Cîţu plus Ghinea = minus creier” pune cruce fondurilor europene!”

”România riscă să piardă masiv bani europeni din cauza incompetenţei guvernamentale. Am avertizat, de acum câteva luni, făcând comparaţie cu ritmul altor guverne din UE, că se va ajunge în criză de timp pentru depunerea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) la Bruxelles. Uite că documentul trimis Comisiei Europene a fost întors la Bucureşti pentru modificări. În vreme ce Barna şi Ghinea se încurcă penibil în declaraţii, preşedintele Iohannis e nevoit să convoace, în disperare de cauză, o reuniune cu (i)responsabilii pentru PNRR, luni - cu patru zile înainte de termenul limită, care e vinerea viitoare.

Poate că-l va întreba preşedintele pe Ghinea ce legătură e între vizita lui de săptămâna trecută la Bruxelles şi apelul din ziua imediat următoare al Comisiei Europene ca statele membre să se concentreze mai mult pe calitatea planurilor de relansare. Poate că-l va întreba pe ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi despre punctele slabe identificate de Comisie în documentaţia depusă de guvern. Barna a scăpat porumbelul tăierii finanţării UE pentru irigaţii, dar sunt probleme mari şi cu proiectele depuse pentru transport şi sănătate. Adică exact unde ne doare mai tare: la infrastructura rutieră şi sistemul medical. Nu în ultimul rând, poate-l va întreba şeful statului pe Ghinea de ce România va livra la Bruxelles o variantă aşa-zis consolidată a PNRR, abia la mijloc de mai. De ce am ajuns iar codaşii Europei?

Iată de ce

Abordarea fondurilor europene la nivel european presupune în primul rând logică:

- programarea utilizării fondurilor europene, adică măsuri concrete cu rezultate și calendar clar de implementare, ținând cont bineînțeles de regulile impuse de Comisia Europeană pentru fiecare categorie de fonduri europene,

- măsurile pe care statele membre le propun se stabilesc pornind de la nevoile și capacitatea de implementare (adică ce, cât și cum poți să realizezi), în corelare cu prioritățile de la nivelul UE,

- surse diferite complementare de finanțare. Adică, de exemplu, PNRR trebuie corelat cu celelalte categorii de fonduri europene și toate cu resursele de la bugetul național.

Această logică nu a funcționat și nu funcționează și în cazul guvernului nostru

De ce? Iaca de ce:

- programarea s-a făcut de ochii lumii, fără nicio legătură cu nevoile și capacitatea noastră de implementare. PNRR conține niște povești, care nu au un final fericit: o colecție de așa-zise reforme, care nu se pliază pe nevoile prezentate. Nici vorbă de măsuri concrete, calendar de implementare! În plus, PNRR a deraiat de pe “șina” de REDRESARE, rațiunea pentru care acest mecanism a fost creat la nivelul UE. De exemplu, PNRR prevede, printre altele, finanțarea sistemului de irigații, susținerea ONG-urilor, reforma pensiilor și a companiilor de stat etc. Vedeți vreo legătură cu redresarea în contextul pandemiei? În condițiile în care sistemul sanitar este principalul afectat de pandemie și când discutăm de redresare acesta ar fi trebuit să beneficieze de cea mai mare alocare (din 30 de miliarde, sănătatea conform lui Ghinea are 4 miliarde). Și fondurile pentru agricultură au finanțat dezvoltarea sistemului de irigații, chiar în perioada 2014-2020 și este posibil și în 2021-2027. Detalii, nu? Comisia Europeană nu le consideră a fi detalii și va trosni cu subiect si predicat autoritățile române, într-un mod foarte simplu: nu vă aprobăm programele de finanțare până nu faceți lucrurile cum trebuie.

- capacitatea de implementare a autorităților noastre. A analizat cineva din Guvern dacă agențiile de dezvoltare regională au capacitatea să gestioneze fonduri europene în perioada 2021-2027? Este clar că nu! Comisia însă a analizat și spune că este deficitară. Se vede și din stadiul pregătirii documentelor de programare și al haosului care domnește. Un alt exemplu al haosului și este deajuns: PNRR va funcționa astfel: ministerul lui Ghinea va încheia contracte de finanțare cu ministerele de linie, iar ministerele vor încheia contracte de finanțare cu beneficiarii. De ce s-or fi gândit că e bine să se învârtă și să ne învârtă în jurul cozii?

- PNRR, Fondurile Europene Structurale, Fondurile pentru Agricultură, Fondul pentru Tranziție Justă ”visează” să finanțeze de-a valma cu o serie de suprapuneri.

Ce riscăm noi ca țară și cetățenii României, din cauza incompetenței guvernanților

- PNRR nu este corelat cu finanțările din celelalte fonduri europene – fiind o condiție impusă, riscăm un blocaj al tuturor fondurilor europene, ceea ce în primă instanță va însemna 2021 și 2022 ani pierduți.

- Fondul pentru Tranziție Justă (4,4 miliarde Euro) dedicat în principal regiunilor miniere se află de asemenea în blocaj, nefiind finalizate planurile teritoriale pentru tranziție justă.

- Fondul pentru Modernizare (6,7 miliarde euro) se află și el în blocaj: ministerul energiei ar fi trebuit să lanseze până acum ghidurile de finanțare, astfel încât până pe 1 iunie 2021 să transmită la Bruxelles proiectele. Din nou, anul 2021 este pierdut, următorul termen de depunere a proiectelor fiind noiembrie 2021.

Ghinea, fii onest şi recunoaşte public ce ţi-a spus Comisia Europeană despre capacitatea administrativă a structurilor din subordinea ta şi despre bazaconiile pe care le-ai propus pe post de reformă a pensiilor! Că banii UE vin numai sub garanţia unor reforme. Briliantule, ia exemplul „diamantului” Vlad Voiculescu şi du-te!”, scria Mihai Tudose, joi, pe o rețea socială.

