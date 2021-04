Mihai Tudose, vicepreşedinte PSD şi fost premier: ''Să plece acasă toţi!''

''Mă întreb câtă răbdare mai au românii. Între timp vin peste noi toate nenorocirile. Şi pandemie, economie, criză. Asta ne mai lipsea, răbdarea premierului. Preferam să aibă chef de treabă, nu răbdare, dar în sfârşit. I-a fost greu. Ăsta (.n.r. Vlad Voiculescu) trebuia demis demult. Toată lumea a spus de luni de zile, că trebuie demis pentru toate boacănele. Trebuia demis din secunda în care a ieşit public şi a spus că au fost falsificate datele Ministerului Sănătăţii pentru alegeri. Şi atunci trebuia să plece toţi. Dar văd că toată lumea are răbdare. A fost solicitată şedinţă de coaliţie. Orban are răbdare şi a zis că luni, că nu e aşa, nu e nicio problemă, poate e ocupat şi mai are de croşetat un pulover. Mediatorul suprem al ţării, văd că e în pauză. E pe hold.

Întrebat care este soluţia din această criză, Mihai Tudose a răspuns fără ezitare: ''Să plece acasă toţi!''

Să îşi dea demisia. Văd că în fiecare zi ce trece, lucrurile se inflamează. După declaraţiile de azi, eu nu îi mai văd stând cu toţii la o masă, pentru că s-au porcăit unii pe alţii, doar de mamă nu şi-au zis. Imnul USR-ului e ce nenorociţi sunt cei de la PNL, cu Cîţu, cu tot. Cum îi mai vedeţi pe toţi la o masă, cu toată răbdarea premierului. Care răbdare?

Mihai Tudose: ''În România scapă cine poate''

Replica USR PLUS chiar mi-a plăcut. A fost simpatică. A fost o replică deșteaptă. De acord. Nu stă Guvernul într-un singur om, dar nici țara asta nu stă într-un singur premier. Cam asta e. Am vaga impresie că toată joaca asta e lupta dintre Cioloș și Barna, care dintre ei își rupe gâtul. De partea cealaltă mai galbenă, lupta dintre Orban și Cîțu, tot în vederea congresului. Fiecare se vede stăpânul Universului, dar ar vrea să aibă tot ce are și celălalt. Celălalt, șeful lor suprem, părintele lor, mama și tata în același timp, văd că tace și îi lasă să își rupă gâtul (...) Între timp, în România scapă cine poate'', a spus Mihai Tudose, joi, în exclusivitate la Antena 3.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a fost demis miercuri dimineaţă de către premierul Florin Cîţu. Totodată, prim-ministrul a demis-o şi pe Andreea Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii. La scurt timp, decretul de revocare din funcţia de ministru al Sănătăţii a fost semnat de preşedintele Klaus Iohanis

Premierul Florin Cîţu va conduce Ministerul Sănătății, după demiterea lui Vlad Voiculescu.

Șeful Guvernului a anunțat miercuri seară că, după refuzul lui Dan Barna de a asigura interimatul la Sănătate, i-a înaintat președintelui propunerea ca premierul să o facă, iar Klaus Iohannis a acceptat.

