Mihai Tudose: "Ludovic Orban era singurul care nu știa că n-o să mai fie prim-ministru. Înțeleg că acum a aflat și el"

"Înțeleg că acum a aflat și el. I-o fi spus cineva când a intrat în Guvern ‘vezi că de azi nu mai ești’." a spus, ironic, Mihai Tudose, invitat de Razvan Dumitrescu la emisiunea Subiectiv de luni.

"Mai sunt cazurile acelea cu un cetățean care câștigă la lotto, și când află că a câștigat, îl lasă inima și moare. El (n.r. Orban) a aflat că a câștigat alegerile și și-a dat demisia de emoție. Haotic ca întotdeauna.

Până la urmă decontează tot ce a făcut. Dacă a spus ceva adevărat în speech-ul acela de demisie a fost că România în ultimul an s-a confruntat cu o situație foarte gravă. Situația foarte gravă a fost Guvernul lui.

Cred că cineva i-a spus “tu vrei să demisionezi dar nu-ți dai seama”. O voce interioară, a avut o revelație. S-au întâlnit azi. El și cu vocea lui interioară. Să fii cap de lista la București, Premier, Președinte de partid și să ieși pe locul 3? Demisia trebuia să si-o dea de la partid.

Ludovic Orban a zis foarte clar că partidul care câștigă alegerile trebuie să dea premierul. Dar nu o dată, de vreo 3-4 ori a zis asta, că nu se poate altfel. Pe vremea aia probabil vocea lui interioară îi spunea că el o să câștige alegerile. Nu știu acum cum o să împace declarațiile de atunci cu declarația de acum că el va trebui acum (...) să vadă cum face o majoritate stabilă care să guverneze."

Ludovic Orban a anunțat, luni seară, că demisionează din funcție de premier pentru a fi demarate negocierile pentru un nou guvern.

"Am luat decizia azi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

România are nevoie de un guvern responsabil, un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României și decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar: că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să conducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta, care susțin cu claritate orientarea euro-atlantică a României și care vor să utilizeze cu adevărat toate resursele pe care le avea România la dispoziție și, de asemenea, să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români", a spus Ludovic Orban.