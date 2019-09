Ministru în Guvernul Dăncilă: Un articol din Constituție este consultativ

Preşedintele Klaus Iohannis este cel care a blocat activitatea Guvernului, iar articolul din Constituţie care obligă Guvernul să ceară un nou vot în Parlament în cazul schimbării politice este consultativ, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan Oprea.



El a participat la International Business Forum şi a fost întrebat de jurnalişti, înainte de intrarea în sală, de ce Guvernul nu vine în Parlament pentru a cere un nou vot de învestitură pentru a debloca situaţia, din moment ce a fost modificată componenţa politică.



"Noi vrem să guvernăm pentru că aşa este normal să se întâmple. De ce trebuie să probăm noi (majoritatea parlamentară - n. r.)? În Constituţie spune că un Guvern pleacă atunci când este o moţiune sau atunci când există o demisie a premierului. Alte motive pentru a pleca un Guvern nu am citit în Constituţie. Sigur că există şi aliniatul 3 din articolul 85 care spune că, în cazul în care există o schimbare politică, trebuie mers în Parlament, dar aceasta este o chestiune consultativă, nu înseamnă neapărat... Sau aceasta este doar părerea mea, pentru că legea are întotdeauna literă şi spirit", a susţinut Oprea.



Când i s-a amintit că respectivul articol nu are nimic consultativ, el a repetat: "Era părerea mea, interpretarea mea, nu sunt jurist".



Mai departe, ministrul pentru Mediul de Afaceri l-a indicat pe preşedintele Klaus Iohannis drept vinovat pentru blocajul creat la nivelul Guvernului.



"Eu cred că responsabilitatea trebuie să fie inclusiv a preşedintelui, care nu trebuie să blocheze activitatea Guvernului. Mediul de afaceri aşteaptă multe lucruri, dar nu le putem face, pentru că există un preşedinte care nu vrea să dea niciun răspuns, asta mă uimeşte", a continuat oficialul ministerial.



Jurnaliştii au insistat să afle de ce Guvernul nu vrea să deblocheze situaţia mai repede, solicitând un vot în Parlament, şi aşteaptă decizia preşedintelui, iar Oprea a răspuns: "El nu trebuie să o complice niciodată. De ce trebuie să o complice, să blocheze, să pună o frână? Eu nu înţeleg, am foarte multe 'de ce'-uri. Când nu înţeleg, mi-e foarte greu să explic. Noi dorim să guvernăm responsabil".



Ministrul a admis că în acest moment nu se pot ţine şedinţele de Guvern.



"Precum aţi văzut, nu am avut şedinţă de Guvern săptămâna aceasta", a subliniat el.



Articolul 85 din Constituţia României prevede următoarele: (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament; (2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului; (3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea prim-ministrului.