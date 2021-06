Cine este ministrul din Guvernul Cîțu care conduce un Tico dar a încasat un milion de lei în dividende

"În general parlamentarii și miniștri USR PLUS sunt oameni foarte modești. Nu au ajuns acolo să se îmbogățească și averea pe care o au, n-o au în urma guvernării. Sunt niște lucruri clare, simple, asumate, și mă bucur că am colegi asemenea miniștri de o modestie rar întâlnită. Nu este nimic excepțional sau ieșit din comun dacă ai o anumită educație, o profesie de top și îți faci treaba bine, și tu și soția ta. Este o avere comună.", a comentat deputatul USR PLUS, Iulian Bulai, la Antena 3.

Ciprian Teleman - ministrul Cercetarii si Digitalizarii

- casă în Corbeanca

- Opel Corsa din 2004 şi un Tico

- dividente de peste 1 milion de lei

Raluca Turcan - ministrul Muncii

- bijuterii de 12.000 de euro

- 400.000 de lei și 320.000 de euro în conturi

- dividende de peste 565.000 lei

Dan Barna - vicepremier

- 3 apartamente

- tablou 8.500 de euro

- peste 180 mii de lei și peste 50.000 de euro în conturi

- 1,2 milioane de lei şi 50.000 de euro în fonduri de investiții sau fonduri de pensii private

- actiuni sau părți sociale de aproape 50.000 de lei în firme

Kelemen Hunor, vicepremier

- o maşină în plus, Toyota RAV 4 - cumpărată în 2020

Lucian Bode, ministrul de Interne

- maşină vândută în martie, Volvo (14.000 de euro)

- două conturi (deschise în 2012 şi 2013) care nu apăreau în declaraţia de avere trecută: 15.729 de lei şi 52.912 lei

- şi-a stins un împrumut de 130.000 de lei, luat de la o persoană fizică

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe

- a reuşit să strângă 100.000 de lei şi să îi pună într-un cont

Stelian Ion, ministrul Justiţiei

- are un cont mai plin cu 200.000 de lei

- şi-a stins datorii de 72.000 de lei, la persoane fizice

Nicolae Ciucă, ministrul Apărării

- pensie de serviciu de 3.700 de euro

Virgil Popescu, ministrul Energiei

- 16 terenuri

- 4 case în Drobeta Turnu Severin, Bucureşti

- 23 de conturi bancare şi fonduri de investiţii: 1.184.386 lei

- acţiuni la 10 firme

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii

- are 3 terenuri şi 5 case

- şi-a împrumutat clinica dermatolologică (unde se fac şi epilări definitive) cu 65.000 de lei

- a împrumutat şi firma soţului cu 337.000 de lei

- nu are credite, nici datorii

- a obţinut venituri de la clinica dermatologică de 137.000 de lei

Adrian Oros, ministrul Agriculturii

- şi-a deschis un cont nou, în care are 140.000 de lei

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării

- are în plus, în conturi, 87.785 de lei

- a obţinut 2 venituri suplimentare de 95.000 de lei (restituiri cheltuieli electorale, alegeri locale 2020)

